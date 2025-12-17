Elhunyt Gil Gerard amerikai színész

Elhunyt 82 éves korában Gil Gerard amerikai színész, aki William „Buck” Rogers szerepében vált ismertté a Buck Rogers a 25. században című sci-fi sorozatban az 1970-es évek végén. Halálhírét szerdán közölte menedzsere, Tina Presley Borek.

Borek szerint Gerard kedden hunyt el egy idősotthonban daganatos betegségben. Felesége, Janet Gerard a színész rajongónak hátra hagyott üzenetét osztotta meg a Facebookon: „ne vesztegessétek az időt olyasmivel, ami nem lelkesít vagy hoz szeretetet. Találkozunk majd valahol a kozmoszban”.

„Életem lenyűgöző utazás volt” – írta Gerard bejegyzésében. „A lehetőségek, amelyeket kaptam, az emberek, akikkel találkozhattam és a szeretet, amit kaptam és adhattam a bolygón töltött 82 évem során, mély elégedettséggel töltenek el” – fűzte hozzá.

Gerard William „Buck” Rogers szerepét játszotta a sorozat két évadjában 1979-től 1981-ig. Karrierje során több sorozatban és mozifilmben is feltűnt, így a 2007-es Trópusi atomviharban is, ahol ismét Erin Gray oldalán lehetett látni, aki Wilma Deering szerepét alakította a Buck Rogers a 25. században.

A színész nyíltan beszélt drog- és alkoholfüggőségeiről, valamint túlzásba vitt kényszerevéséről is egy róla készült dokumentumfilmben.