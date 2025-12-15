Emile-díjat nyert a Kék Pelikan

A Nemzeti Filmintézet támogatásával készült egész estés animációs dokumentumfilm valós eseményeken alapuló történetet mesél a szabadságról és három jóbarátról, akik a ’90-es években egy kék indigópapír segítségével hamisítottak nemzetközi vonatjegyeket - írja lapunkhoz eljuttatott közleményében a Budapesti Metropolitan Egyetem (METU). Mintolvasható, az alkotást a hazai mozikban már több mint 26 ezren látták, számos filmklub programján szerepel, és az elmúlt két évben a világ számos fesztiválján kapott rangos díjakat.

A Kék Pelikan az első magyar egész estés animációs dokumentumfilm, amelyben a valós szereplők saját hangjukon szólalnak meg, mellettük pedig olyan színészek hallhatók, mint Lévai Norman, Tegyi Kornél, Kenéz Ágoston, Börcsök Olivér, Rujder Vivien, Olasz Renátó, Thuróczy Szabolcs, Csőre Gábor, Trokán Nóra és Csoma Judit. A rendszerváltás utáni időszak atmoszféráját többek között a Bonanza Banzai, a Kispál és a Borz és a Hiperkarma dalai idézik meg.

Csáki László az elismerés kapcsán kiemelte, A Kék Pelikan egy közösségi finanszírozású film, de nem anyagi, hanem élmények és sztorik szempontjából. Mivel nagyon sokan adták a személyes történetüket a filmhez, ezért ez a díj egy közös munka eredménye.

