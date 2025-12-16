A Hunyadi sztárjai jövőre egy magyar vígjátékban térnek vissza

Jövőre kerül a hazai mozikban a Megafilm Service Még egy kívánság című filmvígjátéka, amelyben Kádár L. Gellért ezúttal korunk hősét, egy rockzenekar frontemberét játssza, Hermányi Mariann pedig az együttes saját belső erejére ébredő fiatal menedzserét. A filmet Dobó Kata és Szilágyi Fanni rendezi. Az első teasert már meg is lehet nézni.

A film főhőse, Takács Juli (Hermányi Mariann), a húszas évei végén járó zenei menedzser, aki belekényelmesedett a munkájába, egy nap azonban a kezébe kerül egy kívánságfüzet, amivel bármit eltüntethet a világból.

Juli egy szakmai baklövés után ultimátumot kap: fel kell futtatnia egy garázszenekart, vagy véget ér a karrierje a Banger Gyár zenei ügynökségnél. Használni kezdi a kívánságfüzetet, amely egyre vadabb kívánságokkal gyarapodik…

De felnövés-történetből sosem elég, főként, ha humoros, ha jó a zenéje, jók a karakterek, és nem szokványos aspektusból mutatja meg azt a folyamatot, amin a legtöbben előbb-utóbb átesünk.

Helmeczy Dorottya producer Fotó: Megafilm Service/Sallak Dóra

A forgatókönyvet Kovács M. András írta, és mint mondta imádja azokat a sztorikat, ahol egy mágikus fordulat felborítja a főhős életét. Egy különleges tárgy, egy képesség vagy egy lehetetlen helyzet, ami először áldásnak tűnik – majd próbára teszi a karaktert, és végül sorsfordító felismerésekhez vezet.

Dobó Kata vezetőrendező így fogalmazta meg a film lényegét: „Szeretnénk humorral és persze fájdalommal is beszélni azokról a belső küzdelmekről, amelyekkel mindannyian szembesülünk, amikor el kell engednünk a múltunkat, a kifogásainkat, vagy éppen a másokra hárított felelősséget.”

A film forgatókönyve saját fejlesztés, nem irodalmi mű feldolgozása, nem remake, nem színházi produkció filmváltozata. Ebben az értelemben van is benne kockázat, és főleg rengeteg munka, hiszen, mint Helmeczy Dorottya producer lapunknak elmondta, Julinak a filmben több mint harminc kívánsága van, minden kívánságával változik a világ, és ezeket a változásokat mind fel kellett építeni a filmben. Ez maga a formátum mert az ilyen típusú filmekben, általában sokkal kevesebb változás van, és mindeközben még reálban is tudjuk tartani a mozit.

Ugyanakkor egy sikeres saját fejlesztés licenccé is válhat, mint például a Teljesen idegenek című film esetében, amelynek a magyar változata BUÉK címmel készült el.

A film referenciájaként a Hanta boy (1997) című vígjátékot említette, amelyben Jim Carrey egy sztárügyvédet alakít, aki fia kérésére egy napig nem hazudhat.

Helmeczy Dorottya úgy gondolja, hogy olyan film születik, amely az ő gyermekei számára is tanulságokkal szolgálhat.

Hermányi Mariannt a Hunyadi mellett olyan streaming csatornán elérhető filmekben láthatjuk, mint például A besúgó című sorozat vagy a Ma este gyilkolunk című vígjáték. Akik amiatt panaszkodtak, hogy karaktere túl hamar halt meg a Hunyadiban,és hiányzott nekik a karakter a további részekből, most Takács Juliként abszolút főszerepben és szinte az összes jelenetben láthatják, egyúttal megint egy olyan filmben, amelyben sok mindent meg tud mutatni színészi képességeiből.

Objektum doboz

A film kapcsán azt emelte ki, hogy a hazugsághoz való viszony is nagyon izgalmas ebben a történetben. „Nagyon sok ember engedi meg magának, hogy hazudjon, még akkor is, ha tudja, hogy le fog bukni. És még akkor sem vallja be, akkor sem mer bocsánatot kérni, sőt. Szerintem ezzel nagyon sokszor találkozunk, ha körülnézünk a világban. Ez a film azt mutatja be, hogy ez a lány, a felelősségvállaláson, az önbizalmon, a bizalmon keresztül, a hazugság kérdésén keresztül hogyan tudja a személyiségét egy sokkal jobb verzióba önteni, és megpróbálni, hogy odaálljon a problémák elé, amiket ő okozott.”

Moldvai Márk, aki számos magyar film, köztük a Controll zenéjét írta, és Szűcs Krisztiánnal együtt zenélt a Neo együttesben, arra a kérdésünkre, hogy miképpen oldották fel azt az ellenmondást, hogy ha egy színész eljátssza, hogy rockzenész, akkor hiteltelen, mivel csak mímeli a zenélést, így válaszolt:

Ezért azt találtuk ki, hogy a színészeink ugyan nem profi zenészek, de sokkal hitelesebb lesz, ha ők énekelnek, zenélnek. Mivel a filmben ez egy garázs-rockzenekar, ezért az esetleges hibák vagy koszok nem jelentenek problémát, hanem még hitelesebbé teszik a produkciót.

Középen Hermányi Mariann Fotó: Sallak Dóra/Megfailm Service

Ahogy próbáltunk, Gellértről kiderült, hogy abszolút zenei tehetség, aki remekül gitározik és remekül énekel, csak nincs benne gyakorlata. És ott van a másik oldalon T. Danny, csak ugyanez fordítva, aki zenész, viszont nem színész, de nagyon jól játszik, és Dannyvel is jó együtt dolgozni. A Dead Flamingos szövegeket ő írja, én pedig a zenét.

Szűcs Krisztián, a volt Heaven Street Seven frontembere írja a film dalszövegeit angolul, magyarul, én a zenét, és közös erővel próbáltuk olyanná gyúrni a zenei anyagot, ami a fiúknak jól áll és hiteles.

Dead Flamingosnak hívják ugyanis a háromtagú filmbeli együttest (Karesz - Kádár L. Gellért, Fecó- Friedenthal Zoltán, Bence -Wettstein Márk).

Moldvai Márk zeneszerző Fotó: Megafilm Service/Sallak Dóra

Arra is kíváncsiak voltunk, hogy milyen zenét játszik a filmben az együttes.

Ez egy feltörekvő rock zenekar, akiknek még nincs közönségük. – válaszolta Moldvai Márk. - Koszos sötét próbateremben énekelnek angolul, és torzított gitárokon játszanak, amivel nincsen semmi baj, de a film főhőse, aki menedzserük lesz, igyekszik rávezetni őket arra, hogy próbáljanak olyan dalt írni, aminek van olyan üzenete, ami elér az emberekhez.

A Nirvánával vontunk analógiát, amikor terveztük a filmet. A Nirvána karcos, torz, ijesztő garázs-rock zenekarnak indult az elején. Amikor volt a legendás unplugged koncertjük, akkor jött rá a nagyon széles közönség, hogy ezek tök jó dalok. Mi is valami ilyet próbálunk.

Kádár L. Gellértnek elég volt egy filmszerep ahhoz, hogy nem csak a magyar lakta területeken, de azokon túl is sokfelé ismert név legyen. A filmvászonra 2026-ban a feltörekvő rockzenekar elszánt frontembereként tér vissza. Ez azonban nem csupán egy színészi alakítás lesz, hanem ő maga kérte, hogy kigyakorolhassa, énekelhesse és gitáron játszhassa a Dead Flamingos dalait. Meg is kérdeztük tőle, hogy valamilyen régi ambícióját váltotta valóra filmbeli éneklés-zenélés, vagy a film hozta ezt ki belőle?

A Dead Flamingos zenekar: Kádár L. Gellért, Wettstein Márk és Friedenthal Zoltán Fotó: Sallak Dóra/Megfailm Service

Kisebb volt az ambícióm, de hála, hogy jött ez a film, és vele a lehetőség, hogy ezt az ambíciót felrakjuk a polcra, és megmutassuk. Régebben gitároztam. Jó volt újra a hangszer nyakához nyúlni.

A kezdet kezdetén, amikor megkerestek, és mondták, hogy van ez a szerep, akkor megjelent bennem egy félelem is, mert anno a marosvásárhelyi Tompa Miklós Társulatban mi már csináltunk egy tizennégy tagú zenekart. Tudtam, mennyi idő kell ahhoz, hogy egy zenekar összeálljon Megvolt a kezdete, a neheze, és a fellélegzés, amikor már összeért, és jött a kérdés, hogy lesz-e erre nekünk időnk? Nagyon hálás vagyok Moldvai Márknak, a zeneszerzőnek, Frenkynek, aki segített feleleveníteni a gitártudásomat, és Szűcs Krisztiánnak, a Heven Street Seven énekesének.

Kádár L. Gellért Fotó: Sallak Dóra/Megafilm Service

Arra is kíváncsiak voltunk, mennyi az átfedés Kádár L. Gellért egyénisége és Karesz karaktere között.

Van, amiben hasonlítunk, van, amiben kevésbé – felelte Kádár L. Gellért - és van, amiben meghaladtam őt. Alapvetően tudatos embernek tartom magam. Sok mindenre reflektálok. A forgatókönyvet olvasva hallom, mit szeretne Karesz, amit ő még nem tud megfogalmazni. Hallom, hogy hol van a fájdalma, de lehet, hogy ő azt nem mondja ki.

A stáb jelentős része Fotó: Megafilm Service/Sallak Dóra

A Még egy kívánság című filmet 2026-ban láthatjuk a magyar mozikban.

Szereplők: HERMÁNYI MARIANN, KÁDÁR L. GELLÉRT, TRILL BEATRIX, SZALAY BENCE, T. DANNY, MUCSI ZOLTÁN, FRIEDENTHAL ZOLTÁN, WETTSTEIN MÁRK, NYÁRI SZILVIA, PATAKI FERENC, DOMONKOS ÉVA LILI

Alkotók: VEZETŐPRODUCER: HELMECZY DOROTTYA, PRODUCER: KÁLOMISTA GÁBOR,

VEZETŐRENDEZŐ: DOBÓ KATA, TÁRSRENDEZŐ: SZILÁGYI FANNI, FORGATÓKÖNYVÍRÓ: KOVÁCS M.

ANDRÁS, LÁTVÁNYTERVEZŐ: VALCZ GÁBOR, OPERATŐR: BECSEY KRISTÓF, ZENESZERZŐ: MOLDVAI

MÁRK, DALSZÖVEGÍRÓ: SZŰCS KRISZTIÁN, JELMEZTERVEZŐ: KAZAL VIKTÓRIA