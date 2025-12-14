Ez történt Ozzy Osbourne utolsó éjszakáján

Sharon Osbourne egy friss interjúban szívszorító részleteket osztott meg arról az utolsó éjszakáról, amelyet férjével, Ozzy Osbourne-nal töltött – közvetlenül a legendás zenész halála előtt.

Ozzy Osbourne családja, Jack (j), Sharon (3. b) és Kelly Osbourne (2. b) a Black Sabbath Bridge búcsúhelynél

Sharon Osbourne Piers Morgan Uncensored című műsorában mesélt arról a legutolsó beszélgetésről, amelyet férjével, Ozzy Osbourne-nal folytatott júliusban, nem sokkal azután, hogy a zenész élete utolsó koncertjét adta a nagyszabású Back To The Beginning eseményen – írja a FEOL.

Sharon felidézte, hogy a megelőző hét során Ozzy különös álmokról számolt be: ismeretlen embereket látott maga körül, akik egy helyben álltak és csendben figyelték őt – mintha valamire vártak volna.

Ozzy azt mondta: „Mindenféle emberek. Sétálok és sétálok, és minden éjjel látom ezeket az alakokat. Ők néznek engem, én nézem őket, senki sem beszél.” Tudta. Kész volt rá

– mesélte Sharon.

A halála előtti éjszaka különösen nyugtalan volt: Ozzy óráról órára felkelt, járkált, nem találta a helyét. Hajnali fél ötkor szólt a feleségének: „Ébredj fel.” Sharon így válaszolt: „Már ébren vagyok, felébresztettél.” Ekkor Ozzy két dolgot kért tőle: „Csókolj meg.” Majd: „Ölelj át szorosan.”

A rocklegenda felesége könnyeivel küszködve mondta:

„Azóta is azon gondolkodom, vajon tehettem volna-e bármit. Ha tudtam volna, talán még erősebben ölelem meg. Talán még többször mondom, mennyire szeretem.”

A rockikon ezután lement edzeni, és húsz perc múlva szívrohamot kapott. Családja körében hunyt el.

A megindító interjú egybeesik azzal, hogy Ozzy fia, Jack Osbourne is beszélt édesapjáról az I’m A Celebrity… Get Me Out Of Here! című műsorban. Jack elmondta:

„Tudtuk, hogy beteg, de így is sokkoló volt. Nem gondoltuk, hogy ilyen gyorsan bekövetkezik. Olyan volt, mint egy végső mikrofondobás: adott egy hatalmas koncertet, aztán azt mondta: Rendben, ennyi volt.”