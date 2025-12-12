Előadóművészeti támogatás

Elstartolt a 2026-os előadóművészeti támogatási időszak: összesen 3 milliárd forintos keretösszeggel nyílt meg a jövő évre szóló előadóművészeti támogatások igénylési lehetősége – tájékoztatta a Kulturális és Innovációs Minisztérium (KIM).

A tárca által meghirdetett felhívásra nyolc kategóriában jelentkezhetnek a Pest Vármegyei Kormányhivatal által hatósági nyilvántartásba vett előadóművészeti szervezetek, valamint a határon túli magyar előadóművészeti szervezetek is – olvasható a közleményben.

Az elmúlt 15 évben 650 milliárd forintnyi kulturális fejlesztés valósult meg, és a kormány csak a kultúra területén további 850 milliárd forintnyi fejlesztést tervez – tartalmazza a közlemény.

A felhívás decemberi megjelenése lehetővé teszi, hogy a bírálatot követően a szervezetek a 2026-os évben minél korábban hozzájuthassanak a támogatásokhoz, és szakmai programjaikat időben, megalapozottan tervezhessék meg.

A felhívásban szereplő kategóriák a következők: kiemelt művészeti értékekkel bíró szakmai programok támogatása, ifjúsági művészeti programok támogatása, a vidéki operajátszás erősítése érdekében a vidéki nemzeti minősítésű színházművészeti szervezetek operajátszásának támogatása, nemzetközi térben, illetve nemzetközi szereplők bevonásával megvalósuló, kiemelt előadóművészeti jelentőséggel bíró programok támogatása, szakmai fesztiválok támogatása, a szabadtéri színházak erősítése érdekében megvalósuló kiemelt előadóművészeti jelentőséggel bíró programok támogatása, szakmai dokumentációs és kutatási tevékenységek, konferenciák és közösségépítő programok támogatása, valamint határon túli előadóművészeti szervezetek támogatása.

A vissza nem térítendő támogatás célja, hogy a hazai és határon túli magyar előadóművészeti szféra számára megteremtse a sokszínű, minőségi és pozitív alkotói körülményeket. A támogatási konstrukció küldetése a fiatalok kulturális kincsekhez történő hozzájuttatása, a kultúra iránt kevésbé érdeklődők figyelmének felkeltése, a kisebbségi létben élők támogatása, a különösen érzékeny előadóművészeti alkotómunka általános támogatása mellett. A támogatás ösztönözni kívánja a szervezetek misszióját kulturális értékeink megóvásában, minél szélesebb körű megismertetésében és átörökítésében, valamint az új alkotások létrehozásában.

Az igénybejelentés a Nemzeti Kulturális Támogatáskezelő honlapján jelenik meg: https://emet.gov.hu/eloado-muveszeti-szervezetek-tamogatasa-2026/

Az igények beadásának határideje december 23-án 12 óra – áll a közleményben.