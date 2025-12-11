Bemutatták az MMA Kiadó könyvújdonságait

Bemutatták a Magyar Művészeti Akadémia (MMA) Kiadó újdonságait, köztük a Nagy László képzőművészeti alkotásaiból készült albumot is - tájékoztatta az akadémia az MTI-t csütörtökön.

A tájékoztató Turi Attilát, az MMA elnökét idézi, aki a szerdai bemutatón elmondta: az MMA Kiadó tevékenysége egyedülálló a könyvkiadásban, mivel számos olyan kiemelkedő fontosságú életművet, összefoglaló jellegű munkát tudnak eljuttatni az olvasókhoz, amelyekre piaci alapon működő kiadónak nincs lehetősége.

Szentmártoni János, az MMA Kiadó vezetője az új kiadványok mellett a kiadó filmes tevékenységére is felhívta a figyelmet, megemlítve többek közt a Skardelli György építészről, az MMA rendes tagjáról készült portréfilmet, amely az idei Savaria Filmszemle építészeti kategóriájának első díját nyerte el.

Szentmártoni János beszélt arról is, hogy az MMA művészi adatbázisa, az azopus.hu folyamatosan bővül dokumentumokkal és reprodukciókkal, emellett az egyik legkeresettebb és legáttekinthetőbb adatbázisa az akadémikusi életművek túlnyomó többségének.

A tájékoztató szerint az MMA Kiadó újdonságai között van Dékány István Nagylátószög. Hiányzó képek a magyar film történetéből című műve, amely az amatőrfilm történetét tekinti át az 1945–1989 közti időszakban. Pintér Judit filmkritikus, szerkesztő Mesterek és hazák második kötetében az olvasók a magyar és az olasz filmkultúra klasszikus alkotóival és filmtörténeti jelenségeivel ismerkedhetnek meg közelebbről.

A rendszerváltás után indult kolozsvári Előretolt Helyőrség alkotócsoportjának meghatározó szereplőjeként kezdte pályáját Fekete Vince, az MMA rendes tagja, akiről Borsodi L. László készített tanulmányválogatást. A nemrég elhunyt Kossuth-díjas koreográfus, rendező és néprajzkutató nemzetközi rangú munkássága előtt tiszteleg a Novák Ferenc TATA emlékére című album, amely a Magyar Művészeti Akadémia néhai tagja iskolateremtő pályájának meghatározó állomásait mutatja be két akadémikus és barát, Szakonyi Károly személyes hangvételű visszaemlékezése és Korniss Péter szuggesztív fotóin keresztül. Adam Zagajewski lengyel költő és esszéíró A lelkesedés védelme című esszékötete városok és költők, írók, művészek találkozásáról szól.

Kis Petronella Fantázia és Fúga. Zenei témák, formák és műfajok Csáth Géza írásművészetében című kötetének illusztrációit Czér Fanni, az író dédunokája készítette. A kötet a muzsikust, zeneszerzőt, zenekritikust állítja a középpontba. Sinkó István képzőművész, az MMA levelező tagja Kép-Idő címmel gyűjtötte össze főként kortársakról szóló művészeti írásait. A költő születésének 100. évfordulója alkalmából az MMA Kiadó "A világ képeiben mi vagyunk" – Nagy László, a képzőművész címmel kiadott kötettel tiszteleg a költő és képzőművész emléke és munkássága előtt.

Skardelli György SK – Gondolatok/Tervek/Épületek című önéletrajzában több évtizedes építészeti pályafutását mutatja be sok fotóval és rajzzal.

A tervek szerint 2026-ban jelenik meg Illyés Gyula válogatott levelezése (1913-1933), Kovács Ágnes Szín-kép-elemzés című könyve, Ioan Petru Culianu Erósz és Mágia a reneszánszban 1484 című műve (Pars pro toto-sorozat), Keppel Márton Jahoda Maja belsőépítészről készült kismonográfiája és A. Szabó Magda Talpra, magyar! című műve az 1956-os forradalom színháztörténeti vonatkozásairól.

Emellett jövő évben lát napvilágot Barta Zsolt Péter fotográfus életútjának áttekintése, a Balaskó Jenő-emlékkötet, valamint Medgyesy S. Norbert A Nyugat-Dunántúl egyházzenei anyanyelve című munkája - áll a közleményben.