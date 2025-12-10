Puskás Ferenchez kapcsolódó művészeti kollekció árverésen

Puskás Ferenchez és az Aranycsapathoz kapcsolódó művészeti kollekciót kínál december 17-én záródó online árverésén a Virág Judit Galéria.

A galériának az MTI-hez szerdán eljuttatott tájékoztatója szerint a Puskás Ferenchez és az Aranycsapathoz kapcsolódó művészeti kollekció egy magángyűjtő három évtizedes munkájának az eredménye. Az anyagban szerepelnek a legendás futballistákról készített festmények, valamint számos szitanyomat, rajz és grafika.

A 24 darabból álló anyagban megtalálhatóak például Kulinyi István, Ef. Zámbó István, Regős István, feLugossy László festőművészek, valamit Tóth Antal Tónió grafikus, karikaturista alkotásai is.

Az online aukción – a Puskás-anyagon kívül – további 33 tétel is szerepel a klasszikus és kortárs magyar festészet kiemelkedő alkotóitól. Licitálhatnak a vásárlók többek között Czene Béla, Márffy Ödön, Kádár Béla és Klimó Károly műveire is.

A Puskás-kollekciót december 16-áig bárki ingyenesen megtekintheti a Virág Judit Galériában (1055 Budapest, Falk Miksa utca 30.) – áll a közleményben.