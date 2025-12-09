Zene Háza: „Most téged keresünk!"

Felhívást tett közzé a Magyar Zene Háza, amelyben a jövő tavasszal megnyíló, Freddie Mercury személyéhez kötődő nagyszabású kiállításához azok jelentkezését várja, akik a Queen együttes 1986-os budapesti koncertjéhez kapcsolódva személyes történettel vagy valamilyen ereklyével rendelkeznek.

„Találkoztál a zenekarral? Elcsípted őket a hajón vagy a Hungaroringen? Készítettél saját zászlót, kitűzőt vagy bármilyen kelléket a koncertre? Most téged keresünk!” – szerepel a kedden közzétett felhívásban.

Mint írták, a Magyar Zene Háza 2026 tavaszán nyíló Freddie-kiállítása részeként közönségsztorikat, relikviákat, fotókat és személyes emlékeket gyűjtenek az 1986-os budapesti Queen-látogatásról, hogy megmutassák, miként él tovább a zenetörténeti esemény a rajongók szívében.

A kiállítás szervezői olyan fotókra, emlékekre, tárgyakra számítanak, amelyek túlélték az évtizedeket. Azokat keresik, akik találkoztak a zenekarral a városban, a kikötőben vagy a Hungaroringen, saját készítésű koncertkellékekkel, pólókkal, zászlókkal, eredeti belépőjeggyel, fotóval, poszterrel, újságkivágással, trafikos Queen-tükörrel, kazettával, vagy bármilyen aprósággal rendelkeznek, illetve személyes történettel, visszaemlékezéssel tudnak hozzátenni a tárlathoz.

A Zene Háza által kiválasztott tartalmak megjelenhetnek a kiállítás hivatalos online és offline kommunikációjában, a kiállítás promóciójában, valamint merch termékein, továbbá helyet kaphatnak az intézményben megvalósuló pop-up installációban, illetve a kiállításban is. A beküldési határidő 2026. január 31.; az emlékeket a [email protected] várják.

A Freddie című, 2026 tavaszán nyíló tárlat az énekes születésének 80. és a Queen budapesti koncertjének 40. évfordulójához egyaránt kapcsolódik.

A kiállítás több száz eredeti, személyes tárgyon, barátok és munkatársak visszaemlékezésein keresztül fogja bemutatni az énekes életét a rivaldafényben és a kulisszák mögött. A tárlat Tomas Hykel gyűjtő kollekciójára épül, de az esemény szerves része lesz Peter Freestone, aki több mint tíz éven át volt az énekes személyi asszisztense és barátja. Ő lesz a kiállítás narrátora.