Rekord áron vittek el egy Rippl-Rónai-festményt

Rippl-Rónai József Kunffy Lajosról készített portréja 65 millió forintért kelt el, a kortársak közül pedig Keserü Ilona Táj című festményéért fizették a legmagasabb árat, 40 millió forintot a Virág Judit Galéria téli aukcióján.

A galéria keddi közleménye szerint a hétfő esti aukción csaknem 200 tétel került kalapács alá, köztük a magyar festészet legnagyobb alakjainak mesterművei. Rengeteg online licit érkezett, néhány tétel licitháborút váltott ki: Szőnyi István Szürke Duna című festménye a kikiáltási árat megduplázva 24 millió forintnál állt meg, de Scheiber Hugó vitorlásaiért is az eredeti összeg háromszorosát adták.

Új tulajdonosa 65 millió forintot fizetett Rippl-Rónai József egyik festményéért, Kunffy Lajos portréjáért. Mint írták, az alkotás értékét növelte, hogy a festőzseni jó barátját örökítette meg: a két művész, Kunffy és Rippl-Rónai együtt kalandozta végig Párizst, majd hazatérve gyakran lefestették egymást, valamint feleségeiket is.

Kiemelték, hogy Keserü Ilona Táj című hatalmas, nyolcszögletű, pulzáló, az érzékiség és a női test szépségét is ünneplő festménye 40 millió forintot ért el, felvéve a versenyt a klasszikus alkotásokkal.

Harminckét millió forintot ért az árverésen Kmetty János Városligeti táj című festménye. Idősebb Markó Károly egyik remekművéért, a Rhodopis cipőjéért 17 millió forintot fizettek, és hétmillióról szintén 17 millió forintig menetelt Nádler István életművének egy kulcsdarabja, az 1990-es évek végén készült M. No. 16. című monumentális festmény.

Tizenegy millió forintnál ütötték le Scheiber Hugó Táncosnők című alkotását, Nagyvárosi utca vörös ég alatt című festménye 3 millió forintról indult és 7 millió forintért kelt el, Vitorlások című munkája pedig még nagyobb emelkedést ért el: 1,9 millió forint kikiáltási árról startolva 6 millió forintnál ütötték le.

Iványi Grünwald Béla Vonat az éjszakában (Balatonlelle) című képe 2,4 millió forintos kikiáltási árral került az aukcióra és meg sem állt 10 millió forintig.

A közlemény szerint a magyarországi aukciók történetében most először fordult elő, hogy bitcoinnal is lehetett fizetni egy tételért, ráadásul egy olyan műért, amely mesterséges intelligencia közreműködésével készült és Ordinals formájában felkerült a Bitcoin blokkláncra is. Weiler Péter Újratervezés sorozatának cím nélküli darabjára a 950 ezer forintos licit lett a befutó.