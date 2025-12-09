2025. december 10., szerda

Előd

EUR 383.48 Ft
USD 329.08 Ft

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Donald Trump

Izrael

Kína

Ikarus

Vita a demográfiáról
ă ć ħ Ą
Ć

Kultúra

Adventi gyertyagyújtás lesz a Zeneakadémián

Sok szeretettel várják a látogatókat advent harmadik és negyedik vasárnapján

MH/ MTI
 2025. december 9. kedd. 17:25
Megosztás

Zenés gyertyagyújtásra várják a látogatókat advent harmadik és negyedik vasárnapján este a Zeneakadémián.

Adventi gyertyagyújtás lesz a Zeneakadémián
Gyertyagyújtásra várják advent harmadik és negyedik vasárnapján este a Zeneakadémián az érdeklődőket
Fotó: MH archív/Papajcsik Péter

A Liszt Ferenc téri zenepalotában zajló ünnepségeken december 14-én és 21-én nemcsak a jegyvásárlók, hanem bárki részt vehet – közölte az intézmény kedden az MTI-vel.

Advent harmadik vasárnapján a Zeneakadémia hallgatóiból alakult Trio Mikrokosmos délutáni hangversenyét követően 18 órától, advent negyedik vasárnapján pedig az esti hangverseny előtt, 18.30-tól növendékek minikoncertje várja az érdeklődőket a gyertyagyújtáson.

Az intézmény vezetőségének jelenlétében ezen a vasárnapon énekes, jövő héten pedig hangszeres produkcióval készülnek a hallgatók.

Az idén 150 éves Zeneakadémia a karácsonyi hangversenyek mellett decemberben kisebb koncertekkel egybekötött épületlátogatásokra is invitálja a nagyközönséget.

További tartalmakért kövesse a Magyar Hírlap Facebook oldalát!
Megosztás

Kapcsolódó írásaink