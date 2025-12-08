Tizennyolc film, amely megmentette színészek karrierjét

Még a legjobb színészek is átélnek hullámvölgyeket – túl gyakran előfordul, hogy a mai népszerű újonc holnap már munkanélküli, lecsúszott sztár. De néha, ha szerencséjük van, megjelenik egy projekt, amely megfordíthatja a helyzetet.

Robert Downey Jr. az egyik leghíresebb színész, aki színészi karrierjét a csőd szélére sodorta, csak hogy aztán visszakapaszkodjon a csúcsra. De számtalan más is van – olyan nevek, mint Keanu Reeves, Jamie Lee Curtis és Brendan Fraser – írja az Independent.

Íme 19 színész, akiknek karrierje zuhanórepülésbe kezdett – és azok a filmek, amelyek megmentették őket.

Lauren Bacall – Gyilkosság az Orient Expresszen

A hollywoodi aranykor legendája, Bacall karrierjét középkorában számos tényező hátráltatta – többek között az a hírneve, hogy nehéz vele együtt dolgozni –, és 1966 és 1974 között nyolc évre teljesen eltűnt a nagyképernyőről. Sidney Lumet Poirot-adaptációja, a Gyilkosság az Orient Expresszen adott Bacallnak új lendületet, és ő későbbi életében olyan elismert filmekben játszott, mint a Misery és a Birth.

Jamie Lee Curtis – Halloween

Curtis a hetvenes és nyolcvanas években az iparág egyik legjelentősebb „sikolyos királynője” volt, köszönhetően olyan filmekben játszott szerepeinek, mint a Halloween és a The Fog. Az évek múlásával azonban a szerepek elapadtak, és Curtis a 2000-es években rövid időre visszavonult a színészkedéstől. A 2018-as Halloween folytatás azonban visszarepítette a színésznőt a reflektorfénybe, és olyan mainstream pályára állította, amelynek végén Oscar-díjat nyert az Everything Everywhere All at Once című filmért.

Robert De Niro – Silver Linings Playbook (Napos oldal)

Az egyik legnagyobb színésznek tartott De Niro a 2000-es években rutinszerűvé vált, neve szinte szinonimájává vált az alacsony minőségű, kevés erőfeszítést igénylő kasszasikereknek. David O. Russell Silver Linings Playbook című filmjében Jennifer Lawrence és Bradley Cooper mellett játszott mellékszerepet, amiért évtizedek óta a legjobb kritikákat kapta, és 1992-es Cape Fear című filmje óta először jelölték Oscar-díjra. Azóta is volt néhány gyengébb filmje, de De Niro még nagyobb magasságokba emelkedett, Martin Scorsese The Irishman és Killers of the Flower Moon című filmjeiben nyújtott alakításával, amelyek a legjobb teljesítményei közé sorolhatók.

Robert Downey Jr. – Kiss Kiss Bang Bang

Downey Jr függőségével és kiszámíthatatlan viselkedésével olyan rossz hírnevet szerzett magának, hogy a 2000-es évek elején gyakorlatilag biztosíthatatlanná vált. Nagyrészt Shane Black 2005-ös, ötletes vígjátékában játszott szerepének köszönhetően azonban az újonnan józan sztárnak sikerült helyreállítania hírnevét, és az Iron Man-sorozatban játszott szerepével Hollywood egyik legnagyobb és legjövedelmezőbb színészévé vált.

Colin Farrell – In Bruges (Erőszakik)

Colin Farrell karrierje elején sikereket aratott, de nehezen tudta meggyőzni a közönséget, hogy komoly színész, inkább a botrányokkal tarkított hollywoodi szívtipróként építette fel hírnevét. Ez Martin McDonagh viharos bűnügyi vígjátékának, az In Brugesnek a megjelenésével változott meg, amelyben Farrell olyan kreatív magasságokba emelkedett, amelyek azóta is jellemzőek rá. „Az In Bruges – személyes, kreatív és minden más szempontból – nagy fordulópont volt számomra” – mondta Farrell később.

Brendan Fraser – A bálna

Fraser, aki egykor igazi főszereplő volt, látta, ahogy színészi karrierjét olyan lehangoló erők tönkreteszik, amelyekre nincs ráhatása, és az elmúlt évtizedben alig láthattuk a képernyőn. Az elmúlt pár évben azonban nagy sikerű visszatérésnek indult – Darren Aronofsky A bálna című filmjében testileg átalakuló, Oscar-díjas szerepével újra a színészi élet egyik meghatározó alakjává vált.

Hugh Grant – Paddington 2

Az 1990-es években Grant ragyogó karrierje túlélte a nagy port kavart szexbotrányt és a Mickey Blue Eyes című film szégyenét. Az évek múlásával azonban a középszerűség zsákutcájába sodródott, és olyan sablonos filmekben játszott, mint a The Rewrite, mielőtt elkezdte újjáépíteni hírnevét, mint művelt idősebb sztár. Az első jelek 2016-ban jelentek meg a feelgood opera drámában, a Florence Foster Jenkinsben, de igazán a népszerű gyermekfilmben, a Paddington 2-ben játszott gonosz szerepe indította újra karrierjét, és biztosította számára a meglepetésszerű BAFTA-jelölést 2018-ban.

Michael Keaton – Birdman

Ez a merész, „egy felvételes” film Keatont egy spirálisan zuhanó színész szerepében mutatja be, aki néhány furcsa párhuzamot mutat magával – és aki egy Raymond Carver-történet ambiciózus színpadi adaptációját vállalja. A legjobb filmnek járó Oscar-díjat elnyerő alkotás Keaton karrierjének reneszánszát indította el, és a korábbi Beetlejuice szereplő nagy költségvetésű blockbusterekben (Spider-Man: Homecoming) és Emmy-díjas sorozatokban (Dopesick) egyaránt szerepet kapott.

Matthew McConaughey – A Lincoln ügyvéd

Kevés színész ment keresztül olyan drasztikus átalakuláson, mint Matthew McConaughey, a széles körben lenézett romantikus komédia sztár, aki a „McConnaissance” néven elhíresült időszakban a „tiszteletre méltó” színészkedés felé fordult. A Dallas Buyers Club és az Interstellar előtt azonban ott volt a The Lincoln Lawyer, egy tisztességes jogi thriller, amely megerősítette McConaughey hiteles drámai főszereplőként való tehetségét.

Leslie Nielsen – Airplane!

A Zucker testvérek anarchikus 1980-as vígjátéka, az Airplane! nem annyira megmentette Nielsen karrierjét, mint inkább teljesen átalakította: addig a színész drámai szerepek veteránja volt, sőt, még a komolykodó katasztrófafilmben, a The Poseidon Adventure-ben is szerepelt. Az Airplane! felismerte a színész természetfeletti tehetségét a komolyságban, és így született meg komédia-guru karrierje.

Keanu Reeves – John Wick

Annak ellenére, hogy a 90-es évek néhány legnépszerűbb filmjében – A Mátrix, Speed és Point Break – játszott, Reeves népszerűsége a 2000-es években egy sor kereskedelmi kudarc miatt zuhanórepülésbe kezdett. A színész, akinek szövegmondása gyakran volt a méltatlan gúny tárgya, a 2014-es John Wick című thrillerben játszott szerepével küzdötte vissza magát a csúcsra. Három folytatás után Reeves ma az iparág egyik legnagyobb és legelismertebb színésze.

Ryan Reynolds – Deadpool

Évekig úgy tűnt, Hollywood mindenáron megpróbálja Ryan Reynoldst befuttatni, de hiába. Olyan kasszasikerekben, mint a Green Lantern és a RIPD, a kanadai színész nem tudott lenyűgözni. Szerencséje fordult, amikor a Marvel 2016-os, R-besorolású adaptációjában a trágár szájú, infantilis Deadpool szerepét kapta meg; ez a szerep azonnal a mainstream mozi egyik legkeresettebb színészévé tette a színészt a szellemes, népszerű filmekben.

Edward G Robinson – A Hole in the Head (Púp a háton)

Az 1950-es évek McCarthy-féle feketelistája tönkretette sok nagyszerű színész karrierjét, köztük a régi hollywoodi legenda, Edward G Robinsonét is. Egy ideig a sivatagban töltött idő után, kisebb szerepeket vállalva eklektikus projektekben, Robinson végül visszatért a pályára, és az 1959-es A Hole in the Head című vígjáték új korszakot indított el a kis termetű színész számára.

Mickey Rourke – Sin City

A korábban kemény főszereplő Rourke a 90-es és 2000-es évek elején látta csillagának hanyatlását, majd a stilizált képregényadaptációban, a Sin City-ben kapott szerep újjáélesztette karrierjét. Két éven belül karrierje ismét szárnyra kapott, és Oscar-díjat nyert a The Wrestler című filmben nyújtott sokrétű alakításáért. Annak ellenére, hogy azóta ismét háttérbe szorult, karrierje újjáéledése figyelemre méltó volt.

Winona Ryder – Fekete hattyú

Ryder, aki lenyűgöző színészi jelenléttel rendelkezik, a 21. század elején látta, ahogy 1990-es évekbeli sikerei – az Edward Scissorhands, a Reality Bites, a The Age of Innocence és mások – elhalványulnak, részben a negatív bulvársajtó miatt. A sötét balettdrámában, a Fekete hattyúban nyújtott lenyűgöző mellékszerepe azonban segített fordítani a helyzeten, és a Netflix Stranger Things című sorozatában játszott szerepe Ryder-t ismét a figyelem középpontjába állította.

John Travolta – Pulp Fiction

A Grease énekes-táncos sztárja az 1980-as években látta karrierje hanyatlását – egészen addig, amíg Quentin Tarantino azt nem mondta neki: „Te vagy az, akit akarok”, és szerepet adott neki második filmjében, a Pulp Fictionben. Travolta alakítása a botladozó gengszter Vincent Vega szerepében új életet lehelt karrierjébe, és meglepetésszerű Oscar-jelölést hozott számára.

Reese Witherspoon – Wild

Bizonyos mértékben Witherspoon karrierje valamikor visszaesni volt kénytelen: a Legally Blonde sztárja még fiatalon lett híres, és még huszonévesen Oscar-díjat nyert (a 2005-ös Walk the Line című filmért). Az Oscar-díj elnyerése után azonban a dolgok nem alakultak jól, és a színésznő sorozatos kudarcokat szenvedett el. Ez egészen a 2014-es Oscar-jelölt Wild című filmig tartott, egy megható, a természethez való visszatérésről szóló drámáig, amelyben Witherspoon karrierje legjobb kritikáit kapta. Azóta a helyzet megváltozott, és Witherspoon több mint 400 millió dolláros nettó vagyonával saját médiabirodalmának élén áll.

Renée Zellweger – Bridget Jones babát vár

A 2000-es évek elején Zellweger a világ tetején állt: a Bridget Jones’s Diary és a Chicago segített neki híressé válni, míg a Cold Mountain elnyerte neki első Oscar-díját. De a kilátások romlása 2010-től teljes szünethez vezetett. A harmadik Bridget Jones-film hozta ki karrierjét a hibernálásból; a legismertebb szerepébe való visszatérés elindította a labdát számos más erős projekt számára, köztük a 2019-es Judy-nak, amelyért Oscar-díjat nyert a legjobb színész kategóriában.