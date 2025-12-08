Ingyen száll majd a muzsika Veszprémben

Ingyenes koncertsorozatot ad a Fischer Iván karmester által alapított Európai Zenekari Akadémia az adventi időszakban Veszprémben. Az akadémia kamaraformációi egyebek mellett kórházakba, iskolákba, idősotthonokba látogatnak el december 16. és 19. között – tájékoztatták hétfői közleményükben a szervezők

Az akadémia tagjai 24 ingyenes közösségi koncertet adnak Veszprémben és környékén, muzsikájukkal mások mellett fogyatékkal élő gyerekek, gyermeküket egyedül nevelő szülők, betegek és idősek számára igyekeznek megszépíteni az ünnepi időszakot. Az Európai Zenekari Akadémiát (European Orchestra Academy) tavaly ősszel alapította a Budapesti Fesztiválzenekar és az Európai Unió Ifjúsági Zenekara (EUYO) a Kossuth-díjas karmester, Fischer Iván kezdeményezésére 16 tehetséges fiatal részvételével.

Az Európai Zenekari Akadémia számára kiemelten fontos, hogy a hangversenytermeken kívül is találkozzon a közönséggel, és hogy az országszerte minél több helyre elvigye a zene varázsát. Emellett zenekari és kamarazenei képzéssel is foglalkoznak - áll a közleményben. Tavaly Kecskeméten, Luxembourgban, Pozsonyban és Vicenzában töltöttek egy-egy hetet, ahol szintén kórházakban, idősotthonokban, múzeumokban, hátrányos helyzetű gyerekekkel foglalkozó iskolákban és közintézményekben adtak koncerteket.

Idén Vicenza, Varsó és Passau mellett látogatnak el Veszprémbe és környékére - teszik hozzá. December 16-án a Laczkó Dezső Múzeumban adnak koncertet a zenészek, másnap a Várbörtön Múzeumban és a Csermák Antal Zeneiskolában. December 18-án a Csolnoky Ferenc Kórházban lépnek közönség elé, 19-én pedig a bakonybéli Pannon Csillagdában, valamint a balatonfüredi Zsidó Kiválóságok Házában. A koncertek mellett hegedű, brácsa, cselló és kürt mesterkurzusokat is tartanak majd a fiatal helyi tehetségeknek.