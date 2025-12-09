Átadták a Magyar Teátrum Díjakat

Závogyán Magdolna, a Kulturális és Innovációs Minisztérium (KIM) kultúráért felelős államtitkára a díjazottakat köszöntve kiemelte: a társulati alkotófolyamatban és a felgördülő függöny mögött összehangolt, intenzív csapatmunka áll, amelyből megszületik a színház csodája.

Vidnyánszky Attila, a Nemzeti Színház vezérigazgatója, a Magyar Teátrumi Társaság elnöke beszédet mond a Magyar Teátrum Díj átadó gáláján a József Attila színházban 2025. december 8-án

A színházhoz köthető szakmák száma több tucat, és ezekből jóval tíz alatt vannak a rivaldafényt élvező hivatások - mondta, hozzátéve: fontos tehát, hogy e hivatásokat is ünnepeljük, elismerjük.

Kiemelte: sok munkakör hiányszakmává válik, és pótolhatatlan kincset ér egy intézmény számára a kiváló színházi szakember szakértelme, türelme és hűsége.

Mint mondta, a háttérszakmák képviselői gyakorlatilag meghatározzák az előadóművészeti közösség hangulatát és a munkamorált, ez pedig a teljes társulat munkájára, sikereire, álmaira is hatással van.

Hangsúlyozta: üdvözlendő és példaértékű, hogy a Magyar Teátrumi Társaság hosszú évek óta kiemelt figyelmet fordít e nélkülözhetetlen szakmák legkiválóbb képviselőinek megbecsülésére, akiknek munkája nehéz és felelősségteljes. "Ám akik most velünk vannak, mindannyian igent mondtak erre a felelősségre. Igent mondtak a színházra, a művészetre, a kultúrára és a nemzetépítésre" - mondta gratulálva és köszönetet mondva a díjazottaknak.

Mint az eseményen elhangzott, a Magyar Teátrum Díjat megkaphatja bármely színházi háttérszakma művelője, aki munkájával, személyiségével, a magyar színházművészet iránti odaadásával rászolgált erre. A nominálás két állami díjjal kitüntetett neves művész jelölése, illetve az adott színház társulatának véleményét is megformáló igazgató döntése alapján történhetett.

A Magyar Teátrumi Társaság hat díjával együtt adták át az egyik tagszervezet, a Magyar Színháztechnikai Szövetség által alapított életműdíjat, a magyarországi színháztechnika nagy alakjáról elnevezett Tolnay Pál-díjat is. Az elismerést Götz Béla szcenikus, díszlettervező érdemelte ki munkájával.

A Magyar Teátrum Életműdíjat Seregi Zoltán, a Békéscsabai Jókai Színház igazgatója kapta. A Nemzetiségi Különdíjat Béri Gyula, a Pécsi Horvát Színház produkciós menedzsere vehette át. A gálán Magyar Teátrum Díjat kapott Kásádácz Erzsébet, a Pécsi Nemzeti Színház gazdasági vezetője, Mátrai Bori, a Budapesti Operettszínház művészeti főtitkára, Borbás Mihály, a Déryné Társulat műszaki igazgatója és Hajdu Judit, a Thália Színház kelléktárának vezetője.

Vidnyánszky Attila, a Magyar Teátrumi Társaság elnöke, a Nemzeti Színház vezérigazgatója kiemelte: az egyik legfontosabb kezdeményezésük a háttérszakmák megbecsülésére létrejött ünnep.

A magyar színházi háttérdolgozók világviszonylatban is rendkívül képzettek - mondta, felidézve a 2023-ban megrendezett színházi olimpiát. "Elképesztően jól vizsgáztunk" - fogalmazott, hozzátéve: száznál is több intézmény vett részt az eseményen, amelyre hatvan országból érkeztek társulatok, és hétszáz előadás volt látható.

"Csodálatosak a magyar színházak háttéremberei, egészen magas színvonalat képviselnek" - mondta, hangsúlyozva: színházi emberként, rendezőként hálát érez irántuk, nélkülük nem valósulhatnának meg az álmaik.

Nemcsák Károly, a József Attila Színház igazgatója kiemelte: megtiszteltetés, hogy otthont adhatnak a gálának, hiszen a háttérszakmák képviselői nélkül a színház nem működne, ezért nagyszerű, hogy őket köszönthetik és munkájukat méltathatják.

A díjátadó közönsége musical- és operettgálát láthatott a József Attila Színház művészeivel, a Fővárosi Nagycirkusz műsorszámával, és többek között a Pécsi Nemzeti Színház és a Budapesti Operettszínház színművészeivel. Az estet Kovács Gábor Dénes rendezte, aki kiemelte: több mint nyolcvan színházi háttér- és kiszolgálószakma ezernél is több képviselője közül választja ki a zsűri a legérdemesebbeket, a gálaműsort az ő tiszteletükre hozták létre.