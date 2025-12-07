Elment a nagy építészikon

Saját otthonán kísérletezett, s neki köszönhetően került fel Bilbao a világ építészeti térképére. Frank Gehry azt is sikeresen bebizonyítania, hogy a házak tudnak táncolni.

Kilencvenhat éves korában elhunyt Frank Gehry, a modern kori építészet megkerülhetetlen alakja - írja a pozsonyi Új Szó. Mint olvasható, halálát rövid légzőszervi megbetegedés okozta a Santa Monica-i otthonában, amelyet egykor szintén ő tervezett. A szakma és a közönség világszerte gyászolja azt az alkotót, aki a 20. század végi és 21. század eleji építészetet radikálisan új formanyelv felé terelte.

1929-ben született Torontóban Frank Owen Goldberg néven, lengyel származású zsidó emigráns családban. A család 1947-ben költözött az Egyesült Államokba, ő pedig a Dél-Kaliforniai Egyetem építészeti karán szerzett diplomát 1954-ben – ekkor vette fel a Gehry nevet is. Los Angeles-i irodáját 1962-ben nyitotta meg, és a nyolcvanas évek közepére már olyan tervezőként tartották számon, aki látványosan feszegeti a szakma határait.