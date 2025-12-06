Tiszakécske a Kárpát-medence fazekas fővárosává válik

Tiszakécske ezen a hétvégén a Kárpát-medence fazekas fővárosává válik - jelentette ki a Kulturális és Innovációs Minisztérium (KIM) kultúráért felelős államtitkára szombaton az első Tiszakécskei Országos Fazekas Kiállítás megnyitóján.

Závogyán Magdolna köszöntőjében arról beszélt: a kormány elkötelezett a hagyományos magyar mesterségek, népművészet és kézműves tudás megőrzése, átörökítése mellett. Hisznek abban, hogy országot csak indentitásukban erős, örökségükben büszke emberek, családok és közösségek tudnak építeni, gyarapítani - tette hozzá.

Aláhúzta: nem véletlen, hogy a Biblia is a fazekas mesterséget hívja segítségül, mint az emberi alkotómunka ősi szimbólumát. Művelőinek évezredeken át csiszolódó, átörökített tudása az emberi civilizáció egyik alappillére, történelmi korokon átívelve, mindmáig. A népek fazekassága kultúrájuk névjegye és lenyomata, hiszen végigkísérte a nemzetek kultúrtörténetét és mindennapjait, áthatva a társadalom minden rétegét.

Kiemelte: a fazekasmesterek kezében a lehetőség, hogy portékájuknak művészetet, egyediséget kölcsönözve üzenjenek is általuk, gondolataikat égetve beléjük. Tiszakécskén 16 fazekasmester üzenetei láthatók kultúráról, tájegységek lelkivilágáról, helyi és nemzeti identitásról és arról, miként kell jól sáfárkodni tehetséggel és örökséggel - fűzte hozzá.

Szavai szerint a fazekasság Magyarországon különösen gazdag és sokrétű örökséget őriz: a Kárpát-medence fazekas központjai évezredeken át meghatározták a települések mindennapjait és arculatát.

Jelezte: köszönet illet mindenkit, aki a mostani rendezvény és pályázat megvalósítását segíti, hiszen ők egyszersmind a kormány partnerei a nemzetépítésben. Tiszakécske most egy 20 esztendős álmot álmodik tovább - fogalmazott hozzátéve: bízik benne, hogy ez a seregszemle nem csupán kiállítás és vásár lesz, hanem egy "inspirációs tér" is, alkalom a párbeszédre és a szakmai hálózatépítésre.

Egyúttal legyen ez a találkozás a tiszakécskei hagyományőrzés és hagyományteremtés emlékezetes mérföldköve Magyarország és a Kárpát-haza javára - zárta szavait az államtitkár Andrásfalvy Bertalan Széchenyi-díjas néprajzkutató gondolatait idézve, melyek szerint "a népművészet nem más, mint a szeretet közelségének eszköze és ez nekünk létszükséglet".