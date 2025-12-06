Gósy Mária nyelvész kapta idén HUN-REN Kiválósági Díjat

A HUN-REN Kiválósági Díjat Gósy Mária Széchenyi-díjas nyelvész, az ELTE Nyelvtudományi Kutatóközpont emeritus kutatóprofesszora kapta.

A 2021-ben alapított HUN-REN Kiválósági Díjat olyan kutatónak ítélik oda, aki mind a hazai, mind a nemzetközi tudományos közösségben széles körű megbecsülésnek örvend, kiemelkedő szakmai életutat, kimagasló tudományos teljesítményt, kiváló kutatási eredményt, szabadalmat tudhat magáénak.

A Bárány Róbert Díjat a HUN-REN 40 év alatti fiatal kutatói nyerhetik el, akik innovatív, kiemelkedő tudományos munkájukkal jelentős mértékben hozzájárulnak a tudomány fejlődéséhez.

Bárány Róbert Díjat vehetett át Duncan Mifsud (HUN-REN Atommagkutató Intézet); Fodor István (HUN-REN Balatoni Limnológiai Kutatóintézet); Horeczki Réka (ELTE Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont); Kovács Janka (ELTE Humán Tudományok Kutatóközpontja); Kunfi Attila (HUN-REN Természettudományi Kutatóközpont); Major Ágnes (ELTE Humán Tudományok Kutatóközpontja);

Reicher Vivien (HUN-REN Természettudományi Kutatóközpont); Sinkó Richárd (HUN-REN Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet); Török Tímea Nóra (HUN-REN Energiatudományi Kutatóközpont).

A díjátadó gálán tíz kutató vehette át a kutató professor emeritus címet, amellyel a HUN-REN az eredményes kutatói pályáját, valamint a tudományszervezés területén végzett jelentős tevékenységet ismeri el.

Kutatóprofessor emeritus címben részesült Battistig Gábor Kornél (HUN-REN Energiatudományi Kutatóközpont); Fodor Pál (ELTE Humán Tudományok Kutatóközpontja); Füredi Zoltán (HUN-REN Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet); Győri Ervin (HUN-REN Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet); Kondorosi Éva Zsuzsanna (HUN-REN Szegedi Biológiai Kutatóközpont); Kroó András (HUN-REN Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet); Szőcs Gábor (HUN-REN Agrártudományi Kutatóközpont); Vass Imre Gyula (HUN-REN Szegedi Biológiai Kutatóközpont); Veisz Ottó (HUN-REN Agrártudományi Kutatóközpont); Zimányi László (HUN-REN Szegedi Biológiai Kutatóközpont).

„A pályájuk különböző szakaszain járó magyar kutatók mind világszínvonalú teljesítményt nyújtanak. Munkájuk nemcsak egyéni teljesítményről szól, hanem a mögöttük álló közösségekről, iskolákról, műhelyekről és intézetekről” – idézi a közlemény Gulyás Balázs, a HUN-REN elnöke szavait.

Hozzátette: a szervezet most erősebb és egységesebb, mint valaha, „de soha nem volt még ekkora felelősségünk és küldetésünk”. Azért dolgozunk, hogy a magyar tudomány ne csak önmagáért való érték legyen, hanem a létrehozott tudást azonnal bevigyük az innovációs értékláncba és kézzelfogható módon szolgáljuk a társadalmat, a nemzetet, az emberek mindennapi életét. A célunk, hogy a kutatási eredmények eljussanak az egészségügybe, az oktatásba, a gazdaságba, a döntéshozás különböző szintjeire – emelte ki.

A HUN-REN elnöke külön köszöntötte a gálán Bárány Róbert Nobel-díjas orvos dédunokáját, Sigrid Bárányt. Mint mondta, a Bárány Róbert Díj és Sigrid Bárány jelenléte a magyar és a nemzetközi tudomány szoros kapcsolatára emlékeztet.

Jakab Roland vezérigazgató az ünnepi gálán kiemelte, hogy a HUN-REN Kiválósági Díj az itthon elérhető világszínvonal bizonyítéka, az emeritus címek az intézeteket és tudományos iskolákat évtizedeken át építő kutatók megbecsülését fejezik ki, a Bárány Róbert Díj pedig a fiatal kutatókba, az újító gondolatokba és a nemzetközi együttműködésekbe vetett bizalmat jelképezi.

„Az a célunk, hogy a HUN-REN-ben több legyen a szakmai szabadság, és a kutatók valóban arra fordíthassák az idejüket és energiájukat, amihez a legjobban értenek: a tudományra. Ezt szolgálják a kormányzattal közösen meghozott intézkedések, többek között a hosszú távú finanszírozás biztosítása és a béremelés. Mindez azt is elősegíti, hogy a kutatói életpálya vonzó legyen a fiataloknak és erősödjön a HUN-REN nemzetközi versenyképessége” – hangsúlyozta.