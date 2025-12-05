Áder János: El lehet ismerni a másik teljesítményét

„El lehet ismerni a másik teljesítményét, nem esik le a gyűrű az ember ujjáról” – mondta Áder János volt köztársasági elnök a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetségén (Matehetsz) keresztül általa támogatott hátrányos helyzetű fiatalokkal szervezett adventi találkozón pénteken Budapesten.

Áder János a Magyar Zene Házában rendezett élményprogramon úgy fogalmazott: lehet segíteni, támogatni a másikat, nem kell örökösen riválist látni a másikban. Szavai szerint, ha az ember ekként viszonyul a másikhoz, akkor ez előbb vagy utóbb biztos, hogy viszonzásra talál.

A volt köztársasági elnök kiemelte: amiért a Matehetsz keretében támogatott fiatalok ösztöndíjban részesülnek, az a tehetség, a teljesítmény, a megbecsülés és a barátság. Áder János két zeneszerző, Mozart és Haydn példáját felidézve elmondta: Haydn 25 évvel volt idősebb Mozartnál, ezért sokan gondolhatták, hogy a mester nem fogadta jó szívvel a feltörekvő Mozartot, ő pedig talán kicsit irigy lehetett a mester sikereire.

„De nem így volt. A korkülönbség ellenére komoly barátság fűzte össze a két kiváló zeneszerzőt. Nem rivalizálás, féltékenység jellemezte kettőjük kapcsolatát, hanem a kölcsönös tisztelet, a másik teljesítményének elismerése, adott esetben a munkájának segítése” – magyarázta, megjegyezve: a két barát több alkalommal együtt is lépett fel.

A volt köztársasági elnök azt kívánta a jelen lévő ösztöndíjasoknak, hogy a következő években is legyenek segítőik, támogatóik, akik elismerik az eredményeiket és teljesítményüket, valamint akik további ösztönzést, bátorítást, támogatást adnak ahhoz, hogy a céljaikat elérjék.

Bajor Péter, a Matehetsz ügyvezető elnöke azzal köszöntötte a fiatalokat: nem kell bonyolultan gondolkodni ahhoz, hogy a rossz érzéseink elmúljanak, a közérzetünk javuljon. „A felhők fölött mindig süt a nap” – mondta, hozzátéve: azt kívánja az ösztöndíjasoknak, érezzék jól magukat ezen a különleges helyen. Batta András János, a Magyar Zene Háza ügyvezetője köszöntőjében elmondta: az intézmény a Liget projekt keretében jött létre 2022-ben.

Emlékeztetett arra, hogy a Városliget régi formájában lepusztult, gazdátlan, elhanyagolt park volt, a Magyar Zene Háza helyén elhagyott romos épületek voltak. „Világviszonylatban egyedülállóak vagyunk” – jelentette ki, hozzátéve: Európában az utóbbi tíz évben ilyen méretű és ilyen dimenziókkal bíró kulturális beruházás nem volt.