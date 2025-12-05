Kortárs textilművészeti kiállítás nyílik

A kiállításon Attalai Zita, Ferencz Karolina, Hidasi Zsófia, Horváth Lóczi Judit, Kecskés Fanni, Marton Eszter, Németh Sára, Papp Zsófia, Poroszlai Eszter, Richter Sára, Szász Zsófia, Ziegler Katalin és Zsigmond Dóra művei láthatók. A tárlat kurátorai Jusztusz Noémi és Pallós Anna Lídia. A megnyitón Schell Gergely tanácsadó szakpszichológus, családterapeuta Mi visszük át – transzgenerációs örökségeink címmel tart előadást – írták a közleményben.

„A kiállított műveken keresztül olyan kérdésekre keressük a választ, hogy mit is hordozunk magunkban tudattalanul, és hogyan gyógyulhatunk a belső traumáinkból úgy, hogy azok végül a fejlődésünk javát is szolgálják. A szöveteken finoman felsejlik nemcsak az alkotók, de a nézők saját múltja, belső világa is. A textúrák réseiben ott a csend, az elvarratlan szálakban a kimondatlan történetek súlya. A cérna, a fonal hordozza az emlékezést, a trauma és a feloldás szépségének párbeszédét. Az alkotások finom szálaiban egyéni sorsok, családtörténetek fonódnak össze, válnak örökséggé” – fogalmaztak a közleményben, hozzátéve, hogy az öröklés – legyen közeli vagy távoli, anyagi vagy szellemi – nem egyszerű folyamat, hiszen „időbeliségre, emlékezésre, szembenézésre hív és továbblépésre ösztönöz”.

Mint írták, a tárlat, amely „a hagyomány és az önismeret metszéspontján áll”, a textileken keresztül mutatja be a transzgenerációs hatás fogalmát.

„A transzgenerációs trauma fogalma a pszichológia területén eredetileg annak leírására született, mikor egy traumát elszenvedő generációt követő nemzedék hordozza magában a következményeit. A fogalom később tágabb értelmezést nyert, és transzgenerációs hatásként ma már ide tartoznak a fejlődésünket segítő, adaptív örökségek is. Ami bizonyos, hogy elődeink történetei mélyen meghatározzák személyiségünket és mindennapi életünket, mi magunk pedig utódainkra vagyunk ugyanilyen hatással. A textilművészetben minden nemzedék az elődök munkáin hozta létre a saját alkotását, akár hozzátett, akár elvett ezzel a maga örökségéből, létrehozva ezzel saját, megújult identitását” – magyarázták a közleményben.

A tárlat február 1-ig látogatható.