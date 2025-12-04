2025. december 7., vasárnap

Kálloy Molnár Péter rejtett betegsége most napvilágra került

Ebben a rákban szenvedett a színész

MH
 2025. december 4. csütörtök. 17:46
A színész halála az egész országot sokként érte. Kálloy Molnár Péter tragikus halálát a ráknak ez a típusa okozta.

Kálloy Molnár Péter rejtett betegsége most napvilágra került
55 éves korában elhunyt Kálloy Molnár Péter
Fotó: MH/Török Péter

A napokban jelentették be a sokkoló hírt, hogy elhunyt Kálloy Molnár Péter. A nagyszerű színész, aki a tehetségét filmben, színházban, a zenélésben és a szinkronizálásban egyaránt bizonyította, mindössze 55 éves volt a halálakor: később derült, hogy tavasszal rákot diagnosztizáltak nála, amely végül az életét követelte. Nemrég érkezett a hír azzal kapcsolatban, pontosan milyen rákban szenvedett a színművész.

Sajtóhírek szerint hirtelen fordulhatott rosszabbra Kálloy Molnár Péter állapota, akinek a halálát hasnyálmirigyrák okozta. Sokáig a családja is hitt a gyógyulásban, ezért is volt olyan megrendítő és váratlan a halálhíre - írta meg a Ripost.

Ekkor vesznek végső búcsút Kálloy Molnár Pétertől

Felesége, Lestár Ágnes a minap a Borsnak árulta el Kálloy Molnár Péter temetésének helyszínét és időpontját. 2025. december 19-én 12 órakor vehetünk búcsút a színésztől, végső nyughelye a Fiumei úti temetőben lesz. Családja mindenkit szeretettel vár, aki tisztelte Pétert és el szeretne köszönni tőle.

