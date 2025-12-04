Átadták a Magyar Művészeti Akadémia művészetoktatási elismerő okleveleit

Turi Attila, a Magyar Művészeti Akadémia elnöke és Balázs Mihály építész, az MMA Oktatási, Képzési és Tudományos Bizottságának elnöke elismerő okleveleket adott át a művészetoktatás területén kimagasló eredményt elért szakembereknek 2025. december 4-én az MMA Andrássy úti irodaházában, írták sajtóközleményükben.

A díjazottak: Kissné Breczek Margit képzőművész tanár, mesterpedagógus, Szecsődi Attila pedagógus, iskolaigazgató, művésztanár, Dr. Hafner Zoltán irodalomtörténész, szerkesztő, Szűcs Tibor grafikusművész, iskolaigazgató, valamint Hartai László filmrendező, operatőr, nyugalmazott egyetemi oktató.

„Akadémiánk kitüntetett feladatának tartja kulturális és művészeti értékeink megismertetését és folyamatos éltetését a művészeti nevelési, oktatási tevékenység támogatásával. A most átadandó elismerésekkel nemzeti közösségünk számára szeretnénk újra és újra hangsúlyossá tenni azt a tényt, hogy a művészetnek személyiség- és társadalomfejlesztő hatása van” - mondta Turi Attila az MMA Oktatási, Képzési és Tudományos Bizottságának díjátadó ünnepségén.

Az MMA elnöke megerősítette: napjaink pedagógiájának legnagyobb kihívása talán abban áll, hogy nem tudjuk pontosan, milyen tudásra kellene felkészíteni gyermekeinket. Legfeljebb sejtéseink lehetnek arról, milyen képességekre lesz kereslet egy évtized múlva. Egyetlen dolgot lehet bizonyosan látni: kreativitásra, kommunikációra és kooperációra, bármilyen területről is legyen szó, szükség lesz. A művészeti nevelésben pedig éppen e három terület fejleszthető leginkább. A művészeti nevelés nemzeti erőforrás, amely a társadalmi kohézió, a közjó egyik fontos, alapvető eleme – tette hozzá Turi Attila, majd Csíkszentmihályi Mihály pszichológust, a flow-elmélet megalkotójának gondolatait idézte: „A valóságban az élet minősége nem függ közvetlenül attól, hogy mink van, vagy mit gondolnak rólunk mások. Ha van valaminek egyáltalán szerepe ebben, akkor annak, hogy mi hogyan érezzük magunkat és mit gondolunk arról, ami történik velünk. Hogy az életünket jobbá tegyük, az élményeinket kell jobbá tenni."



A Magyar Művészeti Akadémia Elismerő Oklevelet adományozott pedagógus kategóriában Kissné Breczek Margitnak a vizuális kultúra oktatásában és a tehetséggondozásban több évtizeden át fáradhatatlanul végzett tanári tevékenysége elismeréseként.

Kissné Breczek Margit a Fóti Népművészeti Szakgimnázium és Gimnázium rajz- és vizuális kultúra tanáraként és művészeti szakmai közösségvezetőként feltárja a tantárgyközi kapcsolatokat, így ösztönzi kollégáit a párhuzamos tananyagtartalmak közös felfedezésére. Korábban művészeti vezetőként kiemelt szempont volt számára a tanulók egyéni differenciált és csoportos komplex művészeti nevelése, a tehetséggondozás és az önálló tanulásra való nevelés. Pályája során mindig a diákok, pedagógusok és szülők közötti szakmai együttműködés lehetőségeit kereste. Vallja, hogy „a nevelés élményközpontú kell legyen mind a tanítási órán, mind az intézményen kívüli foglalkozásokon, mert ez jelenti a jövő iskoláját.”

A Magyar Művészeti Akadémia Elismerő Oklevelet adományozott pedagógus kategóriában Szecsődi Attila részére a közoktatás területén, a Waldorf-pedagógia szellemiségében több évtizeden át végzett kivételes osztálytanítói és nevelői tevékenysége elismeréseként.

Szecsődi Attila az 1992 őszén induló Óbudai Waldorf Iskola egyik alapítója tagja. Rudolf Steinerrel együtt vallja: a tanároknak a nevelés művészeinek kell lenni, és az oktatást alkotófolyamatoknak kell jellemezniük, akárcsak a művészetet. Pedagógusként törekszik arra, hogy a gyerekek maguk alakíthassák ki gondolataikat. Hiszi, hogy a művészet közösséget teremt és a társadalomban való érvényesüléshez szükséges szociális képességeket alakít ki és fejleszti azokat. Vezetőként fontosnak tartja összekapcsolni a Waldorf-hagyományt a magyar kultúrával és az ünnepkörökkel.

A Magyar Művészeti Akadémia Elismerő Oklevelet adományozott művésztanár kategóriában Dr. Hafner Zoltánnak, a magyar irodalom területén több évtizeden át végzett kivételes oktatói és tudománynépszerűsítő tevékenysége elismeréseként.

Hafner Zoltán tizenkilenc éven át volt az MTA Irodalomtudományi Intézet Modern Magyar Irodalom Osztályának munkatársa. 2017 és 2021 között a Kertész Imre Intézet igazgatója. A kortárs magyar irodalom számos meghatározó alakjának életművét kutatta. Szorgalom és elhivatottság jellemzi irodalmi gyűjtőmunkáját és publikációit, melynek révén sok száz dokumentumot mentett meg az elkallódástól. Sokoldalú munkássága meghatározó a közoktatásban. Kiemelkedő az oktatói és tudománynépszerűsítő tevékenysége: rendszeresen tart irodalmi témájú előadásokat, megemlékezéseket, rendhagyó irodalomórákat, valamint gyakori meghívottja irodalmi rendezvényeknek, a Magyar Rádió kulturális műsorainak.



A Magyar Művészeti Akadémia Elismerő Oklevelet adományozott művésztanár kategóriában Szűcs Tibor részére a művészeti nevelés és művészképzés területén több évtizeden át a Kisképzőben végzett művésztanári és intézményvezetői tevékenysége elismeréseként.

Szűcs Tibor grafikusművész 2011 óta a Magyar Örökség-díjas Kisképző, vagyis a Képző- és Iparművészeti Szakgimnázium és Kollégium, a Magyar Képzőművészeti Egyetem Gyakorlóiskolájának intézményvezetője. Közoktatási tevékenységei között szerepel kerettantervek készítése, tartalomfejlesztés, vizsgakövetelmények és oktatásfejlesztési programok kidolgozása, valamint rendszeres szakmai vizsgaellenőri és mentortanári tisztség betöltése. Számos művészeti egyesületnek, kuratóriumnak és szövetségnek volt tagja. A Kisképzőt olyan példaértékű odaadással és elhivatottsággal vezeti, ami messze túlmutat az igazgatói feladatok ellátásán. Szűcs Tibor az iskola igazi küldetésének a közösségteremtést és a tanulókban a művészet által megszülető teljességérzés elérését tekinti.

A Magyar Művészeti Akadémia Elismerő Oklevelet adományozott művészetpedagógiai kutató kategóriában Hartai Lászlónak, a mozgóképoktatás területén több évtizeden át végzett elhivatott tanári és tankönyvírói tevékenysége elismeréseként.

Hartai László Balázs Béla- és Radványi Géza-díjas filmrendező, operatőr, a Magyar Mozgókép- és Médiaoktatási Egyesület elnöke. Később a Mafilm rendezőjeként alkotott. Filmkészítői tevékenysége mellett kiemelkedő munkát végzett a művészettel nevelés területén. Már a '80-as években mozgókép-kísérletvezető tanárként számos gimnazistával ismertette és szerettette meg a film világát. Később az ELTE BTK Filmelmélet- és Pedagógia szakán oktatott immár a felsőoktatásban is megosztva filmes tapasztalatait és szakmai tudását. Az ő nevéhez fűződik a filmtudomány szak megalapítása az ELTE-n. Az Oktatási Minisztérium felkérésére szakmai vezetőként fáradhatatlanul irányította a mozgókép- és médiaoktatás-kutatás és fejlesztés stratégiai tervezést. Számos hiánypótló tankönyvet írt a mozgóképoktatás módszertanáról és tartalmáról. A médiatanárok továbbképzésére szervezett felnőttképzési kurzusokon módszertani, médiaelméleti, illetve kreatív előadásokat és gyakorlatokat tartott. Meghatározó szerepet játszik abban, hogy a mozgóképhez kapcsolódó ismeretek ma oktathatók és elérhetőek a középiskolás tanulók számára is.



A díjátadón közreműködött Borsos Kata hegedűművész, az MMA alumni ösztöndíjasa és G. Horváth László hegedűművész. Elhangzott: Rózsa Miklós Szonátájának harmadik tétele.