Művészportrék, családi történetek Döme Barbarától

Történetek a ládafiából címmel a Budapest Art Bridge Galérában december 4-én 17 órakor bemutatják Döme Barbara riportkötetét, amelyben többek közt Visky András, Bodor Ádám, Király László Juhász Anna, Baska Barbara illetve aTamási Áron leszármazottai személyes és családi történeteiket mesélik el.

A kötet megmutatja a történetmesélés erejét, a kultúra megtartó képességét és a személyes beszélgetések mélységét.

Ez alkalommal jelenik meg a szerző új novellás kötete is az Árva lelkek mellékutcája címmel. A könyvben lírai, megrendítő és felemelő novellák sorakoznak a családi gyökerekről, a nők sorsáról, a háború mindennapi lenyomatáról és a megmaradás kérdéséről. A történetekben a család ereje, az anyák és nagyanyák tapasztalása, a veszteség és a hit, a magyarsághoz való ragaszkodás és a hétköznapok méltósága fonódnak össze.

Döme Barbara író Fotó: Döme Barbara archívumából

Mindkét kötet az Orpheusz Kiadó gondozásában kerül a közönség elé.

A december 4-i állófogadással egybekötött bemutatón a vendégeket Erős Kinga, a Magyar Írószövetség elnöke köszönti.