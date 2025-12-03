Kultúra
Művészportrék, családi történetek Döme Barbarától
A sikeres, népszerű szerző két új kötete jelenik meg az Orpheusz Kiadó gondozásában
A kötet megmutatja a történetmesélés erejét, a kultúra megtartó képességét és a személyes beszélgetések mélységét.
Ez alkalommal jelenik meg a szerző új novellás kötete is az Árva lelkek mellékutcája címmel. A könyvben lírai, megrendítő és felemelő novellák sorakoznak a családi gyökerekről, a nők sorsáról, a háború mindennapi lenyomatáról és a megmaradás kérdéséről. A történetekben a család ereje, az anyák és nagyanyák tapasztalása, a veszteség és a hit, a magyarsághoz való ragaszkodás és a hétköznapok méltósága fonódnak össze.
Mindkét kötet az Orpheusz Kiadó gondozásában kerül a közönség elé.
A december 4-i állófogadással egybekötött bemutatón a vendégeket Erős Kinga, a Magyar Írószövetség elnöke köszönti.