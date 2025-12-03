2025. december 7., vasárnap

Előd

Kultúra

Művészportrék, családi történetek Döme Barbarától

A sikeres, népszerű szerző két új kötete jelenik meg az Orpheusz Kiadó gondozásában

MH
 2025. december 3. szerda. 18:06
Történetek a ládafiából címmel a Budapest Art Bridge Galérában december 4-én 17 órakor bemutatják Döme Barbara riportkötetét, amelyben többek közt Visky András, Bodor Ádám, Király László Juhász Anna, Baska Barbara illetve aTamási Áron leszármazottai személyes és családi történeteiket mesélik el.

Művészportrék, családi történetek Döme Barbarától
Döme Barbara író
Fotó: Döme Barbara archívumából

A kötet megmutatja a történetmesélés erejét, a kultúra megtartó képességét és a személyes beszélgetések mélységét.

Ez alkalommal jelenik meg a szerző új novellás kötete is az Árva lelkek mellékutcája címmel. A könyvben lírai, megrendítő és felemelő novellák sorakoznak a családi gyökerekről, a nők sorsáról, a háború mindennapi lenyomatáról és a megmaradás kérdéséről. A történetekben a család ereje, az anyák és nagyanyák tapasztalása, a veszteség és a hit, a magyarsághoz való ragaszkodás és a hétköznapok méltósága fonódnak össze.

Döme Barbara író
Döme Barbara író
Fotó: Döme Barbara archívumából

Mindkét kötet az Orpheusz Kiadó gondozásában kerül a közönség elé.

A december 4-i állófogadással egybekötött bemutatón a vendégeket Erős Kinga, a Magyar Írószövetség elnöke köszönti.

