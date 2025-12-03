Hagyományos adventi turnéjára indul a Kaláka együttes

A Kaláka idei, hagyományos adventi koncertsorozatával ismét útnak indul a határainkon innen és túl élő magyar közösségekhez. December folyamán 15 alkalommal varázsol ünnepi hangulatot Szabad-e bejönni ide betlehemmel? című műsorával. A turné állomásai között szerepel Nagybánya, Gyergyóalfalu, Székelyudvarhely, Csíkszereda, Bukarest, Brassó és Marosvásárhely, itthon pedig Dunakeszi mellett több budapesti helyszínen is fellép az együttes. Kiemelt esemény a december 21-én, a MOM Kulturális Központba tervezett dupla koncert.

A Szabad-e bejönni ide betlehemmel? műsorban magyar és más nemzetiségek karácsonyi népdalai, régi egyházi énekek és megzenésített karácsonyi versek hangzanak el. Kányádi Sándort idézve: „karon ülőtől botra támaszkodóig” mindenki számára valódi zenei élmény, amely egyben ráhangol az ünnepre.

A betlehemesek karácsonykor házról házra járva üdvözlő versük végén teszik fel a kérdést: „Szabad-e bejönni ide betlehemmel?” A Kaláka karácsonyi hangversenyének keretét is ez a hagyományos betlehemes játék adja. A műsorban magyar és más nemzetiségi karácsonyi népdalok, régi egyházi énekek, valamint karácsonyi versekre írt Kaláka-dalok csendülnek fel.

A műsor hangfelvétele 1987-ben jelent meg, és a zenekar 1988 óta játssza ezt az összeállítást – immár több mint ezer előadáson vannak túl. Azóta járnak a Kaláka-betlehemesek adventkor „házról házra”, templomról templomra, iskolából színházba és vissza. Minden évben töltenek néhány napot határainkon túli magyarlakta területeken is. Idén ismét Erdélyben is turnézik az együttes ezzel a műsorral, ugyanakkor itthon is sok helyszínen találkozhat velük a közönség az Advent időszakában. Ahogyan a karácsony minden generációnak ünnep, úgy ez az előadás is lehet esti templomi koncert, délelőtti gyerekműsor vagy hétvégi családi program.

Előadják:

Becze Gábor, Gryllus Dániel, Major Gábor és Radványi Balázs

Koncertállomások

2025. december 4. 17:00 – Deák Ferenc téri evangélikus templom

2025. december 7. 18:30 – Nagybánya, Református templom

2025. december 8. 19:00 – Gyergyóalfalu, Művelődési Ház

2025. december 9. 19:00 – Székelyudvarhely, Református templom

2025. december 10. 18:00 – Csíkszereda, Református templom

2025. december 11. 18:30 – Bukarest, Ady Endre Líceum

2025. december 12. 18:00 – Brassó, Reménység Háza

2025. december 13. 18:00 – Marosvásárhely, Színház előtt

2025. december 14. 17:30 – Pesti Vigadó, Sinkovits Imre Kamaraszínpad

2025. december 15. 18:00 – Gózon Gyula Kamaraszínház, Színházterem

2025. december 19. 19:00 – Dunakeszi, Szent Mihály templom

2025. december 20. 17:30 – Ferencvárosi Adventi Vásár és Élménytér

2025. december 21. 09:30 – MOM Kulturális Központ

2025. december 21. 12:00 – MOM Kulturális Központ

2025. december 21. 18:00 – Advent Óbudán