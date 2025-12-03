Kultúra
Luca napján a Fonóban mutatja be új albumát a Makám
A Világtótorony című albumon és a lemezbemutató koncerten Jász Attila és Zalán Tibor megzenésített versei is elhangzanak
Krulik Zoltán, gitár, ének, Kézdy Luca hegedű, Bata István basszusgitár
Fotó: Facebook/Krulik Marcell
A lemez szólistái - Krulik Zoltán mellett - Kézdy Luca hegedűs és Bata István basszusgitáros.
A CD a Fonó Records gondozásában jelenik meg. A lemezbemutató koncert december 13-án Luca Napján lesz este 8-kor a Fonó Budai Zeneházban.