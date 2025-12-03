Luca napján a Fonóban mutatja be új albumát a Makám

A Pannónia Stúdióban elkészül a Makám együttes Világítótorony című új lemeze. Krulik Zoltán, az együttes vezetője saját szövegei mellett Jász Attila és Zalán Tibor verseit zenésítette meg.

A lemez szólistái - Krulik Zoltán mellett - Kézdy Luca hegedűs és Bata István basszusgitáros.

A CD a Fonó Records gondozásában jelenik meg. A lemezbemutató koncert december 13-án Luca Napján lesz este 8-kor a Fonó Budai Zeneházban.