Kultúra

Luca napján a Fonóban mutatja be új albumát a Makám

A Világtótorony című albumon és a lemezbemutató koncerten Jász Attila és Zalán Tibor megzenésített versei is elhangzanak

MH
 2025. december 3. szerda. 23:51
Frissítve: 2025. december 4. 13:47
A Pannónia Stúdióban elkészül a Makám együttes Világítótorony című új lemeze. Krulik Zoltán, az együttes vezetője saját szövegei mellett Jász Attila és Zalán Tibor verseit zenésítette meg.

Luca napján a Fonóban mutatja be új albumát a Makám
Krulik Zoltán, gitár, ének, Kézdy Luca hegedű, Bata István basszusgitár
Fotó: Facebook/Krulik Marcell

A lemez szólistái - Krulik Zoltán mellett - Kézdy Luca hegedűs és Bata István basszusgitáros.

A CD a Fonó Records gondozásában jelenik meg. A lemezbemutató koncert december 13-án Luca Napján lesz este 8-kor a Fonó Budai Zeneházban.

