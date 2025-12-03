Kultúra
Egy több kontinenst bejárt különleges darab bemutatója a Szkénében
Pásztor Edina rendezésében december 6 án 19 órakor látható a Mondd, hogy Tölgy című előadás
Bodor Géza A Mondd, hogy Tölgy című előadás egyik szereplője
Fotó: Fauszt Anna
A kiváló brit alkotó, Tim Crouch húsz év alatt több mint négyszázszor játszotta el a darabot Londonban, Európában, Kanadában és világszerte. Most először Budapesten, Pásztor Edina rendezésében, a Szkéné Színházban látható.
A premiert követően 2025. december 19-én, valamint 2026. január 24-én lehet majd megtekinteni az előadást.