Egy több kontinenst bejárt különleges darab bemutatója a Szkénében

A Mondd, hogy Tölgy különleges színházi esemény: egy este, két színész, egy titok. Az egyikük - a Hipnotizőr, Bodor Géza – pontosan tudja, mi történik. A másik - az Apa - minden alkalommal egy másik (a közönség számára meglepetés!) vendégművész, aki sem a szövegkönyvet, sem az előadást nem ismeri. Mégis együtt, a nézők szeme láttára teremtenek valóságot, fikciót és katartikus pillanatokat.