2025. december 7., vasárnap

Előd

EUR 382.08 Ft
USD 327.82 Ft

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Donald Trump

Izrael

Kína

Ikarus

Vita a demográfiáról
ă ć ħ Ą
Ć

Kultúra

Egy több kontinenst bejárt különleges darab bemutatója a Szkénében

Pásztor Edina rendezésében december 6 án 19 órakor látható a Mondd, hogy Tölgy című előadás

MH
 2025. december 3. szerda. 21:52
Megosztás

A Mondd, hogy Tölgy különleges színházi esemény: egy este, két színész, egy titok. Az egyikük - a Hipnotizőr, Bodor Géza – pontosan tudja, mi történik. A másik - az Apa - minden alkalommal egy másik (a közönség számára meglepetés!) vendégművész, aki sem a szövegkönyvet, sem az előadást nem ismeri. Mégis együtt, a nézők szeme láttára teremtenek valóságot, fikciót és katartikus pillanatokat.

Egy több kontinenst bejárt különleges darab bemutatója a Szkénében
Bodor Géza A Mondd, hogy Tölgy című előadás egyik szereplője
Fotó: Fauszt Anna

A kiváló brit alkotó, Tim Crouch húsz év alatt több mint négyszázszor játszotta el a darabot Londonban, Európában, Kanadában és világszerte. Most először Budapesten, Pásztor Edina rendezésében, a Szkéné Színházban látható.
A premiert követően 2025. december 19-én, valamint 2026. január 24-én lehet majd megtekinteni az előadást.

További tartalmakért kövesse a Magyar Hírlap Facebook oldalát!
Megosztás

Kapcsolódó írásaink