Kultúra
Buday László Emlékérmes lett Tóth László Levente
A díjnyertes novella a trianoni gyász korszakát idézi meg
Buday László 1914–1920 között volt a KSH igazgatója, majd haláláig a Királyi József Műegyetem, a mai Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem statisztikai tanszékét vezette. Kezdeményezésére alakult meg 1922-ben a Magyar Statisztikai Társaság, amelynek első elnökévé választották. Az első világháború után elkeseredett erőfeszítéseket tett a trianoni béketárgyalások sikeressége érdekében, s 1921-ben jelent meg A Megcsonkított Magyarország című műve a trianoni békediktátum következményeiről.
Tóth László Levente Hol vannak már azok az idők? című nyertes novellájával megidéz egy „sárga-fekete”, boldog-keserves kort, amely éppen ezért volt annyira emberi – szemben a Trianon utáni gyász kiszolgáltatottságával.
A látomásos pillanatképeket mozgóképpé formáló mondatok a mű méltatói szerint szerint mély benyomást keltőek és hosszan emlékezetesek maradnak.
A novella a szerző kiadás előtt álló elbeszéléskötetében olvasható hamarosan. Az újságíróként is ismert Tóth László Levente írásai korábban egyebek között az Élet és Irodalomban és az Új Emberben, továbbá országos napi- és hetilapokban jelentek meg. Tóth László Levente 2007 és 2009 között lapunk brüsszeli tudósítója, 2022 és 2023 között pedig munkatársa volt.
Gratulálunk neki!