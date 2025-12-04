Buday László Emlékérmes lett Tóth László Levente

Első helyezést ért el és Buday László Emlékérmet kapott Tóth László Levente a szakmai zsűri egyhangú döntése szerint a KSH korábbi vezetője, Buday László (1873–1925) halálának 100. évfordulója alkalmából a Csányi Alapítvány, a Központi Statisztikai Hivatal (KSH), a Magyar Statisztikai Társaság (MST) és a Honismereti Szövetség (HSZ) által kiírt irodalmi pályázaton, amelyre az 1920-as évek Magyarországáról vártak történeteket.

Buday László 1914–1920 között volt a KSH igazgatója, majd haláláig a Királyi József Műegyetem, a mai Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem statisztikai tanszékét vezette. Kezdeményezésére alakult meg 1922-ben a Magyar Statisztikai Társaság, amelynek első elnökévé választották. Az első világháború után elkeseredett erőfeszítéseket tett a trianoni béketárgyalások sikeressége érdekében, s 1921-ben jelent meg A Megcsonkított Magyarország című műve a trianoni békediktátum következményeiről.

Tóth László Levente Hol vannak már azok az idők? című nyertes novellájával megidéz egy „sárga-fekete”, boldog-keserves kort, amely éppen ezért volt annyira emberi – szemben a Trianon utáni gyász kiszolgáltatottságával.

A látomásos pillanatképeket mozgóképpé formáló mondatok a mű méltatói szerint szerint mély benyomást keltőek és hosszan emlékezetesek maradnak.

Tóth László Levente író, újságíró Fotó: Facebook/Tóth László Levente

A novella a szerző kiadás előtt álló elbeszéléskötetében olvasható hamarosan. Az újságíróként is ismert Tóth László Levente írásai korábban egyebek között az Élet és Irodalomban és az Új Emberben, továbbá országos napi- és hetilapokban jelentek meg. Tóth László Levente 2007 és 2009 között lapunk brüsszeli tudósítója, 2022 és 2023 között pedig munkatársa volt.

Gratulálunk neki!