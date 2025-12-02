Varga Endre László történész kapta az idei Wacław Felczak-díjat

A Hagyományok Háza épületében tartották meg a IV. Felczak Gála, ahol átadták a Wacław Felczak-díjat, amelyet az alapítvány kuratóriuma azzal a céllal hozott létre 2022-ben, hogy ezzel is elismerje azon személyek munkáját, akik az évszázadokon átívelő magyar–lengyel barátság eszméjének továbbörökítéséhez kiemelkedő mértékben hozzájárultak. Idén a díjat Varga Endre László történész kapta.

Varga Endre László az 1918-1920 közötti magyar lengyel kapcsolatok, a Magyarországról Lengyelországba irányuló fegyver- és lőszerszállítmányok, az 1914-1918 között a lengyel légióban szolgált magyar önkéntesek elfeledett történetét feltárva és megismertetve sok évtizede konok, kitartó napi építőmunkával szolgálja a magyar-lengyel barátság ügyét.

A díjazott az Orosz István Kossuth-díjas grafikusművész által megálmodott különleges anamorfózist vehette át. A díj szimbolikus jelentőségű, különlegessége, hogy az apró részletekből összeálló grafika egy fémhengerre vetül, és így elevenedik meg az alapítvány névadójának arcképe.

Korábban Felczak-díjban részesült Kovács István polonista, diplomata, történész, író, költő, a Magyar Művészeti Akadémia elnökségi tagja, az idén elhunyt Kiss Gy. Csaba polonista, irodalomtörténész, kultúrtörténész, a Magyar Tudományos Akadémia doktora és az ELTE címzetes egyetemi tanára, Petneki Áron polonista, művelődéstörténész, a krakkói Tudományos és Művészeti Akadémia tagja, a Magyar Tudományos Akadémia Magyar-Lengyel Történész vegyes bizottságának elnöke, Engelmayer Ákos etnográfus, polonista, a szabad Magyarország első varsói nagykövete, valamint Körmendy Adrienne diplomata, történész, levéltáros, korábbi krakkói főkonzul.

A díjátadás előtt köszöntötte a vendégeket Karol Biernacki, az alapítvány elnöke, továbbá Pósánné Rácz Annamária a Kulturális és Innovációs Minisztérium felsőoktatásért és felnőttképzésért felelős helyettes államtitkára.

A program részeként bemutatták az alapítvány idei egyik legfőbb rendezvényéről, a III. Felczak Diáktáborról készült kisfilmet, majd Lisztes Jenő cimbalomművész és triója előadását hallgathatta meg a közel 150 vendég. Lisztes Jenő az Alapítvány zenei pályázatán nyert támogatást, ennek révén valósult meg a The Polish Project című magyar-lengyel központú folk-jazz album Dawid Czernik lengyel hegedűművész közreműködésével.

Ezt követően az este egy állófogadásos vacsorával folytatódott, ahol a lengyel és magyar konyha ízeit kóstolva találkozhattak a hazai lengyelség képviselői, illetve a lengyel és a magyar nemzet közötti barátság elmélyítéséért dolgozó meghívottak.