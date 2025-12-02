Újabb szakaszba lépett a Magyar Építészeti központ és Múzeum beruházása

Az ünnepélyes aláírással újabb mérföldkőhöz érkezett a Magyar Építészeti Központ és Múzeum beruházása, amely több elemből áll: a mostani aláírás, a Köztestületek Háza, egy már meglévő épület átalakítására szolgál – de a teljes, végső cél a Magyar Építészeti Központ és Múzeum komplex beruházás megvalósítása a Walter Rózsi-villa szomszédságában. Az Magyar Művészeti Akadémia szakmai-társadalmi szerepvállalása részeként kínál elhelyezési lehetőséget a Köztestületek Házába a tervek szerint beköltöző szakmai testületeknek. A Köztestületek Háza egy új lehetőség, amellyel bővül az építészeti szellemi műhelyek száma.



Az MMA Titkársága nyílt közbeszerzési eljárást folytatott le, amelyre a felhívást 2025. február 18-án tette közzé, a vállalkozó erre nyújtotta be ajánlatát az úgynevezett Köztestületek Háza engedélyezési tervdokumentációjának és kiviteli tervdokumentációjának az elkészítésére és felújítást és átépítést is magában foglaló kivitelezésére.



Az egykori BM-kórház épületegyüttesének 7. számú épületével az MMA mint tulajdonos célja az, hogy itt valósuljon meg a Magyar Építész Kamara, a Budapesti Építész Kamara, a Magyar Mérnök Kamara és a Budapesti és Pest Vármegyei Mérnök Kamara elhelyezése. A rekonstrukció műemléki környezetben valósul meg a Herczel-szanatórium, a Grünwald-szanatórium, a Református templom és a Ráth-György-villa környezetében.



2023 decemberében eredményhirdetéssel zárult a Magyar Építészeti Központ és Múzeum tervezésére kiírt nemzetközi, kétfordulós, nyílt tervpályázat. A zsűri döntése értelmében a Magyar Építészeti Múzeum és Műemlékvédelmi Dokumentációs Központ leendő otthonán a Tér és Forma Szeged Építéstervező KFT. – BIVAK studio Kft. közös pályázatának tervezői dolgozhattak tovább.



A Városligeti Fasor és a Bajza utca által határolt területen – a MÉM MDK első önálló kiállítóhelyének, a Walter Rózsi-villának a szomszédságában – nemcsak egy új főépület valósul meg, hanem megújul két századfordulós műemléki épület és két zártsorú irodaház, valamint létrejön egy új, nyitott városi közpark is.



2025 márciusában építési engedélyt kaptak a Magyar Építészeti Központ és Múzeum tervei, júliusban pedig bemutatták a több mint 27 ezer négyzetméternyi hasznos alapterületű épületkomplexum és a nyitott városi park látványterveit.