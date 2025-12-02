Rippl-Rónai-portré és idősebb Markó Károly főműve is szerepel a Virág Judit Galéria aukcióján

Rippl-Rónai Kunffy Lajost ábrázoló portréja, Scheiber Hugó futurista táncosnői és idősebb Markó Károly egyik főműve is szerepel a Virág Judit Galéria karácsonyi aukcióján, amelyet december 8-án tartanak a Kongresszusi Központban.

Híres magyar festők csúcsművei, köztük Rippl Rónai Józsefnek barátjáról, Kunffy Lajosról készített portréja, vagy idősebb Markó Károly életének egyik főműve, a Rhodopis cipője is szerepel a galéria téli árverésen - közölte az aukciósház az MTI-vel.

Mint írták, egy Rippl-Rónai-festmény felbukkanása mindig jelentős esemény a művészeti világban, de különösen értékessé teszi a most aukcióra kerülő képet annak személyes háttere.

A kaposvári festő jó barátját, Kunffy Lajos festőművészt örökítette meg festményén. A két férfi évtizedeken át ápolt szoros barátságot, együtt járták be Párizst, majd utaztak haza Kaposvárra, ahol gyakran lefestették egymást és feleségeiket is, ebből lettek a híres Barátság-képek.

A Kunffy Lajosról festett portré Rippl-Rónai legkeresettebb, kukoricás korszakának egyik remekműve, kikiáltása ára 65 millió forint. Kmetty János Városliget-ciklusának legkiemelkedőbb festménye a téli aukció egyik fontos tétele. A kép egy magyar műgyűjtő kollekciójából kerül árverésre.

A festő a Városliget mellett lakott, gyakran járt oda, hogy modern, kubizáló stílusával megörökítse a városi parkot. A Városligeti táj című festmény 20 millió forintos kikiáltási árról indul. Az aukcióra kerül idősebb Markó Károly 1835-ös kiemelkedő műve is.

A Rhodopis cipője című festmény a művész római időszakának egyik csúcsműve, múzeumi szintű alkotás. Az alkotás a Hamupipőke történet egyik legkorábbi, antik görög változatát ábrázolja, amikor a folyóban fürdőző Rhodopis saruját ellopja a sas.

A festmény kikiáltási ára 16 millió forint - írták. Szerepel még a tételek közt Szőnyi István saját zebegényi kertjében 1935-ben festett Szürke Duna című képe is, amely a természet és az ember összhangját szimbolizálja. Kikiáltási ára 12 millió forint. Scheiber Hugó az egyik legkeresettebb festő ma Magyarországon, pedig életében egy mappával a hóna alatt járta a pesti utcákat és az éjszakát, hogy vevőt találjon képeire.

A művész szellemesen ragadta meg a nagyváros jellegzetes karaktereit, a villogó reklámokat, a gyorsuló városi közlekedést. A most aukcióra kerülő Táncosnők című alkotására 7,5 millió forinttól lehet licitálni - közölték. A 80. téli aukció összes művét december 7-ig ingyenesen láthatja a közönség a Virág Judit Galériában, az árverést december 8-án, a Kongresszusi Központban tartják.