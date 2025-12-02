2025. december 7., vasárnap

Előd

Kultúra

Népi iparművészeti vásár és ajándékkészítő műhely is lesz a Hagyományok Házában

A Magyar Állami Népi Együttes Adventi muzsika címmel karácsonyváró koncertet ad

 2025. december 2. kedd. 17:39
Frissítve: 2025. december 2. 18:39
Népi iparművészeti vásár, ajándékkészítő műhelyek, családi és gyermekfoglalkozások, az ünnepkörhöz kapcsolódó koncertek és élőszavas mesemondás is várja a családokat december 12. és 14. között a Hagyományok Háza Ünnepváró Forgatag című rendezvényén.

Népi iparművészeti vásár és ajándékkészítő műhely is lesz a Hagyományok Házában
Ünnepváró Forgatag 2025 – három nap tele gyerekprogramokkal a Hagyományok Házában
Fotó: Facebook/Hagyományok Háza

A több mint egy évtizede működő programsorozat kezdetben a Hagyományok Háza oktatói által kínált vásárként indult szűk körben meghirdetett kézműves foglalkozások kíséretében, mára azonban háromnapos rendezvénnyé nőtte ki magát - idézi fel az intézmény közleménye.

Idén a látogatók a vásárban egyedi, kézzel készített ajándéktárgyakat, díszeket, textíliákat, népi használati tárgyakat és ékszereket vásárolhatnak, a több száz hagyományos és kortárs néprajzi tematikájú kiadvány és könyv mellett. A kreatív műhelyekben saját karácsonyi ajándékot készíthetnek az érdeklődők.

Idén kiemelt cél, hogy minél többféle természetes anyaggal és technikával kísérletezhessenek a látogatók, ezért a klasszikusnak számító mézeskalács-készítés és -díszítés, valamint a népszerű csuhéangyal mellett ezúttal bútorfestéssel, bőrrel, nemezzel, vesszővel is dolgozhatnak az érdeklődők.

A kisgyerekeket mesemondással, bábelőadásokkal, Fabatka játszóházzal és interaktív foglalkozásokkal, a felnőtteket karácsonyi koncerttel és énektanítással várják. A program egyik kiemelt eseménye a Magyar Állami Népi Együttes Adventi muzsika című karácsonyváró koncertje, valamint a Luca napi koncert lesz a Barozda együttes előadásában, de fellép még Navratil Andrea és a Kobzos zenekar, a Székelyföldi Énekiskola Csíkszeredából és a török eredetű nomád karakalpak népcsoport hivatásos zenészekből álló produkcióját is meghallgathatja a közönség.

A minden évben meghirdetett karácsonyi rajzpályázatra beérkező több száz alkotásból tárlatot is rendez a Hagyományok Háza, amelyet a három nap alatt meg lehet tekinteni a Magyar Népi Iparművészeti Múzeum állandó kiállítása mellett.

