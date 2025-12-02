Felavatták az ELTE okoslaboratóriumát a lágymányosi kampuszon

"Ma a világ egyik vezető kémiai laborja kerül átadásra" – fogalmazott Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős miniszter a helyszínt felavató keddi ünnepségen.

Kiemelte: a laboratórium megújítása azt a célt szolgálja, hogy a digitális- és a mesterségesintelligencia-oktatás egybeforrasztásával a jövőre készítsen fel. "A magyar kormány a természettudományok vonatkozásában kiemelt fejlesztéseket biztosít, ami annak a tudatos döntésnek a része, melyben a magyar gazdaságstratégiát a magyar tudásstratégiával hangoljuk össze.

Kutatás és innováció a magyar gazdaságstratégián keresztül nyer értelmet, ad gazdasági fellendülést, és olyan megoldásokat, amelyek a jelen kihívásaira kívánnak válaszolni" - hangsúlyozta. Darázs Lénárd, az ELTE rektora kiemelte, hogy az egyetem nagy hangsúlyt fektet a hallgatók készségeinek, kompetenciáinak a legmodernebb eszközökkel való támogatására.

"Ez a SuperSmartLab a kémikus, vegyész és az ehhez kapcsolódó tanárképzés fontos színterévé fog válni a jövőben" - hangoztatta. Scheuer Gyula kancellár arról beszélt, hogy a felújítás, amelynek része volt az okoslaboratórium elkészülte is, tartalmaz továbbá energetikai jellegű és informatikai felújításokat, laborfelújítást és részben saját egyetemi forrásból az egyetemi terek egy része is megújul.

"Ez a nap nemcsak az egyetemünk, hanem a magyar kémiaoktatás számára is mérföldkőnek számít" - emelte ki Kacskovics Imre, az ELTE Természettudományi karának dékánja. Felidézte, hogy utoljára 1988-ban újult meg ilyen átfogóan a kémiai intézet laboratóriuma.

A dékán a világon is kimagasló szintű fejlesztésnek nevezte a felújítást, hiszen ettől kezdve a laboratórium a legmodernebb digitális eszközökkel, mesterséges intelligencia-alkalmazásokkal, és automatizált mérőrendszerekkel szolgálja majd a vegyész és biológus képzést, részben a Semmelweis Egyetem gyógyszerész képzését, de középiskolásoknak is szerveznek majd különböző oktatásokat.

Kiemelte, hogy a fejlesztés az Európai Unió és a magyar kormány támogatásával valósult meg, valamint számos ipari partner is közreműködött a projektben. "Bízom benne, hogy az új laboratórium inspirációt ad mindannyiunknak, és a jövőben is közösen dolgozhatunk a tudományos fejlődésért, az oktatás minőségének folyamatos emeléséért" - emelte ki.

"Bízom benne, hogy a SuperSmartLab régiós és világviszonylatban is élen járó szerepet tölthet be az innovatív kémiaoktatásban és a kutatásra, tudományra való nevelésben" - fűzte hozzá.

Az Európai Unió, a magyar kormány és több piaci szereplő támogatásával elkészült laboratórium számos innovatív oktatótechnológia és digitalizált módszer segítségével teszi lehetővé a hallgatók számára, hogy mélyrehatóan elsajátítsák a kémiai mérések, adatkezelés és analízis folyamatait, valamint a mesterséges intelligencia alkalmazásainak lehetőségeit.