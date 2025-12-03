Családi programok és koncertek a Pannon Filharmonikusok adventi kínálatában

A diótörőt öt alkalommal adják elő, gyerekprogramokat kínálnak, továbbá más együtteseket is vendégül látnak a decemberben több koncertet is adó Pannon Filharmonikusok muzsikusai Pécsen advent idején - közölte az együttes kedden az MTI-vel.

Közleményük szerint az időszakban először december 6-án kamaraprodukciókkal várja a legkisebbeket a zenekar. December 18-án a hagyományos karácsonyi ünnepi hangversenyt a pécsi székesegyházban tartják a tízéves fennállását ünneplő fesztiválkórus közreműködésével, Dobos László és Vass András vezényletével.

A koncert visszatérő, kultikus darabja lesz idén Bach Karácsonyi oratóriumának 6. kantátája, és a pécsi születésű Deáky István alkotása is elhangzik a koncerten. A diótörő karácsonyi varázslata idén öt alkalommal, december 20. és 22. között lesz látható és hallható a zenekar és a Pécsi Balett előadásában, a Bóbita Bábszínház együttműködésével.

Az ünnepi időszak vendégfellépői közül december 11-én a Győri Filharmonikus Zenekar Csajkovszkij, Richard Strauss és Ravel művét hozza el Pécsre Kállai Ernő hegedűművész közreműködésével és Sergey Neller vezényletével. December 12-én a Kodály Filharmonikusok Debrecen Mozart "Koronázási" zongoraversenyét és Dvořák Kilencedik, "Az Újvilágból" szimfóniáját hozza el Pécsre Somogyi-Tóth Dániel zongorajátékával és vezényletével. A koncertekről eseményekről további részletek olvashatók a www.pfz.hu oldalon.