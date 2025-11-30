Milliókért kelt el a „Krisztus a kereszten”

A franciaországi Versailles-ban működő Osenat aukciósházban 2,3 millió euróért adták el Peter Paul Rubens eddig elveszettnek hitt festményét, a „Krisztus a kereszten” című művet – írja meg a TASZSZ . A licit 500 ezer euróról indult, a végső ár pedig jóval felülmúlta az előzetes várakozásokat.

A vevő kilétét titokban tartják, de a teremben magángyűjtők és múzeumok képviselői is szép számmal jelen voltak. Az aukciósház vezetője, Jean-Pierre Osenat szerint a kép szokatlan Rubenstől: nem monumentális, sokalakos kompozíció, hanem komor, bensőséges jelenet, amely a halál és a vallásos alázat témáját állítja középpontba. Emiatt kevésbé „lakásdekoráció”, inkább múzeumi vagy kifejezetten flamand specialistáknak szóló darab lehet.

A festményt 2024 őszén találták meg egy párizsi magánpalotában, amikor az ingatlant eladásra készítették elő. A Rubens-bizottság szakértői pigmentelemzéssel, röntgenvizsgálattal és korabeli metszetekkel való összevetéssel erősítették meg a mű hitelességét, ezt követően felvették a mester hivatalos életmű-katalógusába.

Francia szakértők szerint a mű „igazi szenzáció”, és hangsúlyozzák, hogy egy ilyen szintű felfedezésnek közgyűjteményben lenne a helye. Ugyanakkor Osenat úgy véli, a festmény jó eséllyel elhagyja Franciaországot, mivel a tervezett műtárgyadó óvatossá tette a hazai gyűjtőket.