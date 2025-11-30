Lassan kifutnak az időből

A Budapest Főváros Közgyűlés végül megszavazta a tíz évre szóló megállapodást. A Sziget Fesztivál programjáról még egyelőre senkinek sincs információja.

Sziget Fesztivál lesz 2026-ban is, kezdődhet a jegyértékesítés

A főváros megszavazta a tíz évre szóló Sziget Fesztiválról szóló megállapodást, így hivatalossá vált, hogy az ország legnagyobb fesztiválja jövőre is meg lesz tartva a Hajógyári-szigeten.

Hetei voltak a Sziget Fesztiválnak

Sokáig kétséges volt a Sziget jövőre, mert a külföldi tulajdonos úgy döntött, hogy a veszteséges fesztivált többet nem akarja megszervezni.

A koronavírus-járvány felborította a szórakoztatóipart: a járvány alatt egyetlenegy fesztivál sem fogadhatott vendégeket. A legnagyobb magyar fesztiválnak a két év több mint kétmilliárd forint veszteséget okozott.

A 2022-ben ismét kinyithatott a Sziget, akkor 355 millió forintnyi profitot produkált, azonban 2023-ban 1,8 milliárdos, majd 2024-ben már 3,8 milliárd forintos rekordveszteséggel zárt. Gerendai Károly, a Sziget régi-új tulajdonosa üzleti titkot elárulva közölte, hogy

idén is jelentős, körülbelül kétmilliárdos veszteséget eredményezett a fesztivál.

Gerendait a Sziget szervezői keresték meg, hogy ismét álljon a fesztivál élére, mert ha pár héten belül nem kezdik el a szervezést, akkor a fesztivál biztosan elmarad 2026-ban, így pedig a későbbi sorsa is bizonytalanná válik.

Az üzletember úgy vállalta a veszteséges fesztivál megmentését, ha a főváros felmondja a Sziget külföldi tulajdonosával kötött területhasználati szerződést, és egy tízéves együttműködést köt az új magyar tulajokkal, illetve ha a fővárosi vezetés részleges területhasználatidíj-halasztást biztosít.

A közgyűlés korábban elutasította Gerendai elképzeléseit, többek között azért, mert a szerződés megszüntetése körülbelül 200 millió forint bevételtől fosztja meg a fővárost. Később azonban egy új kompromisszumos döntés született.

A fővárosi közgyűlés végül megszavazta a tíz évre szóló megállapodást, cserébe a Sziget elfogadta, hogy

minden magyar diák, akinek a BudapestGO applikációban van Budapestre érvényes diákbérlete (akár országbérlet is), kap 50 százalék kedvezményt a Sziget-bérlet árából,

továbbá a Sziget hét helyett három év alatt fizeti vissza a fővárostól kapott kedvezményt.

Vitézy Dávid, a Podmaniczky Mozgalom fővárosi frakcióvezetője úgy számolt, hogy a megállapodás értelmében egy diákbérlettel rendelkező tanuló teljes árú 157 ezer forint helyett 78 500 forintért tud majd venni egy teljes fesztiválra érvényes kedvezményes Sziget-bérletet.

A Sziget Szervezőiroda a közgyűlés döntése után közölte, hogy így már hosszú távon tudnak tervezni, „ezzel esélyt adva a Szigetnek, hogy továbbra is Európa vezető fesztiváljai között maradjon”.

Pár nap múlva derülhet ki, kik lépnek fel egyáltalán a Szigeten

A jelentősebb magyar fesztiválok már bejelentették, hogy mikor tartják meg jövőre a rendezvényüket, illetve többségük a jegyértékesítést is elkezdte. Mások azt is bejelentették, hogy kik lépnek fel náluk 2026-ban.

A 14. Paloznaki Jazzpiknik első hivatalos főfellépői között szerepel Rick Astley, Dee Dee Bridgewater, az Electro Deluxe, illetve a Deladap. A fesztivál ezzel a bejelentéssel a napijegyek és a 2 napos bérletek értékesítését is megkezdte.

Szintén a napokban jelentették be 23. alkalommal megrendezésre kerülő VeszprémFest jövő évi programjait, illetve elkezdték a jegyek értékesítését is.

A 4 napos fesztivál nyitóelőadója Juanes, továbbá fellép még Beth Hart – aki tavaly lemondta a szerepléseit Európa-szerte, így Veszprémben sem lépett fel –, illetve a Pink Martini is a 2025-re bejelentett, de elmaradt koncertjét pótolja 2026-ban, valamint a Kraftwerk is visszatér.

A Sziget Fesztivál az előző években november végén, december közepén már bejelentette a főfellépőit – nem véletlen, hiszen a nagyobb fesztiválok a karácsonyi szezon előtt jelentős jegy- és bérleteladásokat tudnak produkálni.

A fesztivál körüli huzavona azonban egyáltalán nem tette lehetővé a Sziget program összeállítását.

A korábbi tendenciákat figyelembe véve pedig csak pár nap lehet arra, hogy a nagyobb fellépők neveit is nyilvánosságra hozzák.

Kádár Tamás, a fesztivál vezérigazgatója korábban azt mondta, hogy november közepére kell eljutni a jegyértékesítési fázisig, különben már nem lesz értelme a 2026-s Sziget Fesztiválon gondolkodni. Az úgynevezett Super Early Bird Fesztivál bérleteket pár hete el is kezdték értékesíteni.

A Világgazdaság megkereste a Sziget Fesztivál szervezőit, hogy mikor jelentik be az első fellépőket, illetve arról is érdeklődtünk, hogy eddig mennyi jegyet, illetve bérletet tudtak értékesíteni.

A szervezők nemrég közölték, hogy már dolgoznak a 2026-os fesztiválon, heteken belül az új stratégiai irányvonal mellett már a fellépők első adagját is bejelentik.