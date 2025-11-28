Ünnepi programsorozat várja a közönséget a Budapest Bábszínházban

Karácsonyfadíszítés, jótékonysági akció és szilveszteri koncert várja a közönséget a Budapest Bábszínházban. A társulat teljesíti a gyermekotthonokban élő gyerekek gömbökbe rejtett kívánságait, és arra biztatja a nézőket, csatlakozzanak ők is a kezdeményezéshez.

November 30-án, advent első vasárnapján, a délutáni Mindenki legyen kufli! című előadás után karácsonyfadíszeket készíthetnek a gyerekek és szüleik, hogy az aulában a színház karácsonyfáját az elmúlt évek hagyományaihoz híven együtt díszíthessék fel a társulat tagjaival - áll a Budapest Bábszínház MTI-hez pénteken eljuttatott közleményében.

Kiemelték, hogy december 24-én, szenteste napján, az Andrássy úti teátrumban A holle anyót tűzi műsorra a színház. December 28-án folytatódik az Éjszaka a bábszínházban című program.

A sárkányfutó átka című előadáshoz kapcsolódóan kulisszatitkokat tudhatnak meg azok a 10-12 éves gyerekek, akik ellátogatnak az egész éjszakás kalandjátékra.

Az esti előadás után, amikor elcsendesedik a színház és a színpadon leoltják a fényeket, kezdetét veszi a program a Budapest Bábszínház sötét folyosóin. Az eseményt, a Gengszter nagyi előadáshoz készült verzióval, január 30-án is megrendezi a teátrum.

A közlemény szerint az idén is összefogott a színház a Köjkök a Gyermekotthonban Egyesülettel, hogy száz rászoruló, gyermekotthonban élő gyermek karácsonyi kívánságát teljesítsék. A bábszínház ezúttal is arra kéri nézőit, vegyenek részt velük ebben az akcióban, hogy együtt tegyék szebbé a gyerekek karácsonyát.

A kívánságokat az aulában, a karácsonyfára felakasztott átlátszó gömb díszekben találják meg. A társulat színművészeinek fellépésével szilveszteri koncertet tartanak. A 15 órakor kezdődő eseményen a teljes repertoárból válogatnak az előadók. Hallható lesz többek között a legtöbb Kufli-sláger, valamint a Hamupipőke, a Holle anyó, a Szomjas troll, a Péntek úr csodálatos barátai című előadás dalai.

A közleményben kiemelték, hogy Az utolsó bárány című produkció zenekara is újra összeáll, hogy eljátsszák a közönségkedvenc dalokat, és nem hiányozhat Boribon és Babaróka sem. "Lesz egy kis meglepetés is: új dallal készül a színház, méghozzá az egész társulat előadásában" - írták, hozzátéve, hogy a koncert háziasszonya Cseri Hanna lesz.

A felnőttek számára is kínálnak szilveszteri programot, a Kár, hogy anyádat nem hoztuk el… vásári bábrevüt 20 órától tűzik műsorra. A vajdasági magyar népköltészet gazdag kincsestárának élettel teli, harsány és szókimondó, gyakran tabudöntögető, kifejezetten felnőtteknek szóló darabjai elevenednek meg a színpadon rendhagyó vásári bábjátékként sok zenével és tánccal - írták, hozzátéve: az előadás után az óévet a nézőkkel közös koccintással búcsúztatják a művészek a színpadon.