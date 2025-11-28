A Könyvtári Kihívás elnevezésű pályázatnak is köszönhetően jelentősen nőtt a könyvtárakat újra felfedezők száma - mondta Vincze Máté, a Kulturális és Innovációs Minisztérium közgyűjteményekért és kulturális fejlesztésekért felelős helyettes államtitkára az M1 aktuális csatornán péntek reggel.

A helyettes államtitkár kiemelte: a pályázat jelentkezési határidejét december 15-ig meghosszabbították. Nem mindig vagyunk tudatában, milyen fantasztikus kulturális rendszereink vannak, és azok mennyivel járulhatnak hozzá, hogy többet olvassunk, s ez által gazdagabbá tegyük életünket.

Az olvasási tendenciák az utóbbi időben maguktól is elkezdtek egy kicsit javulni: többen jártak könyvtárba, többet kölcsönöztek. Ezeket a trendeket javította tovább a Könyvtári Kihívás - mondta Vincze Máté.

Hozzátette: a könyvtár valamikor régen közösségi tér volt, ahol az emberek összejöttek, beszélgettek. A könyvtárosok mára ismét aktívan fordulnak az olvasók felé, rendezvényeket szerveznek, a kultúrát, az olvasást népszerűsítik, és egyfajta „természetes intelligencia” könyvajánlóként is funkcionálnak az olvasók számára, ami rendkívül értékes szolgáltatás.

A könyvtár világszerte újra közösségi tér lett, ahol találkozhatnak az emberek. Sok helyen, főleg kistelepüléseken ez a kultúra első számú kapuja - hangsúlyozta a helyettes államtitkár. Közölte, Magyarországon minden településen van valamilyen könyvtári szolgáltatás, összesen mintegy 3900 közkönyvtár van.

A helyettes államtitkár a kulturális fejlesztésekről szólva elmondta: 15 százalékos béremelés van folyamatban a könyvtárak, múzeumok területén, ez azonban ebben a ciklusban nem az első. Húszszázalékos emelés volt 2022-ben, amihez a fenntartó önkormányzatok is hozzájárultak, így a kulturális szférában dolgozók megbecsültebbnek érezhetik magukat - mondta Vincze Máté.

A műsorban elhangzott: a Könyvtári Kihívás pályázat célja, hogy kreatív ötletek, kulturális rendezvények segítségével aktív kapcsolatot építsenek ki az olvasókkal. A korábbi pályázatok tapasztalatai szerint a kihívást vállaló könyvtáraknál jelentősen nőtt az olvasók, kölcsönzők, új, fiatal beiratkozók száma.