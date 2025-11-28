A Louvre 45 százalékkal megemeli a belépőjegy árát

A párizsi Louvre 45 százalékkal megemeli a belépőjegy árát a nem európai látogatói számára 2026-tól. Az intézkedés, amelyet a szakszervezetek elítéltek, a francia kormány szerint a világ egyik leglátogatottabb múzeumának anyagi támogatását szolgálja.

Január 14-től kezdődően az Európai Unió 27 tagállamát és az Európai Szabadkereskedelmi Társulás három tagját (Izland, Liechtenstein és Norvégia) tömörítő Európai Gazdasági Térségen kívüli állampolgároknak 32 eurót kell fizetniük a Louvre 73 ezer négyzetméteres területére a belépésért, ami 10 euróval több, mint a jelenlegi belépőjegy ára.

A Louvre igazgatótanácsa csütörtökön hagyta jóvá ezt az emelést, amely mindenekelőtt az amerikaiakra vonatkozik majd, akik a külföldi látogatók legjelentősebb csoportját alkotják, de a harmadik helyen álló kínaiakra is. A múzeum 2024-es összesítése szerint a Louvre tavaly 8,7 millió látogatót fogadott, akiknek 69 százaléka külföldi volt.

Az október 19-i látványos műkincsrablás óta a múzeum támadások kereszttűzében álló vezetése azt reméli, hogy ebből a növekedésből évente 15-20 millió euró többletbevételt tud szerezni, amelyet az intézmény „strukturális problémáira” fordítanak - közölte az intézmény.

A francia számvevőszék legutóbbi jelentése szerint a Louvre „a projektjei hierarchizálásának hiánya miatt” nem képes a befektetéseit finanszírozni. A számvevőszék úgy ítélte meg, hogy a Louvre beruházásai során háttérbe szorult a biztonsági és védelmi rendszerek karbantartása és felújítása.

A differenciált áremelést még januárban Rachida Dati kulturális miniszter javasolta. A tárcavezető akkor azt állította, hogy „innovatív” szeretne lenni új források előteremtése érdekében, miután a Louvre elnöke, Laurence des Cars figyelmeztetett az intézmény elavult állapotára.

A Louvre belépőjének ára egyébként már 2024 januárjában 17 euróról 22 euróra emelkedett minden látogató számára.

A Louvre „egyetemességének” és a gyűjteményeihez való „egyenlő hozzáférésének” a nevében a szakszervezetek egyhangúlag kritizálták a nem európaiak belépőjének megemelését.

A SUD szakszervezet úgy vélte, hogy „az épület felújításának érve nem győz meg minket a két évszázados univerzalizmus eltörlésének az igazolásaként”. A CGT szerint az új tarifarendszer „magas árat fog eredményezni az Európán kívüli lakosok számára, egy elavult múzeum meglátogatására, amelyből az állam kivonul”.

A kulturális miniszter szerint azonban 2026-ban differenciált jegyárak lépnek életbe „az összes nemzeti kulturális szolgáltatónál”, így valamennyi nagy francia turisztikai intézménynek alkalmazkodnia kell.

A versailles-i kastély vezetősége közölte, hogy a nem európai országokból érkező látogatók belépőjegyeinek árát 3 euróval kívánják emelni. Ezt a módosítást, amely mintegy 9,3 millió eurós plusz bevételt eredményezhet, azonban még nem hagyta jóvá a kastélymúzeum igazgatótanácsa. A miniszter által említett másik turisztikai helyszín, a párizsi Orsay Múzeum viszont azt közölte, hogy egyelőre nem tervez áremelést.