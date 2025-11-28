A 360 Design Budapest kiállítóinak termékei is megtalálhatók lesznek az Ajándék Terminálon, az Alle Bevásárlóközpontban - közölte a Magyar Divat & Design Ügynökség (MDDÜ) pénteken az MTI-vel.

Advent első hétvégéjétől, november 29-étől 200 négyzetméteren mutatkozik be a 360 Design Budapest (360DBP) kiállítás számos alkotója, formatervezője és kreatívipari gyártója az ország egyik legnagyobb, ezer négyzetméteren megrendezett karácsonyi pop-up dizájn- és kézműves vásárán - olvasható a közleményben.

A 360 Design Budapest Közép-Európa egyik meghatározó dizájnkiállításaként hatodik alkalommal mutatta be a magyarországi és régiós kortárs tárgykultúra legjavát októberben. Bár a tárlat már bezárt, a kiállítást szervező MDDÜ és az Ajándék Terminált rendező Hybridart Management együttműködésének köszönhetően több mint 30 magyarországi tervező és gyártó viszi el alkotásait a karácsonyi vásárba - írták.

A bemutatótér megújult és kibővített kínálatában a már megszokott, magas minőséget képviselő dizájntárgyak mellett számos újdonság is megjelenik. A kézműves kerámiák, a fújt üvegtárgyak, az egyedi vázák és a kisebb bútorprototípusok mellett lesznek limitált darabszámú lakáskiegészítők és ünnepi kollekciók is - tudatták.

A Hybridart Management és az MDDÜ (amely december 1-jétől Creative Hungary néven folytatja működését) kezdeményezésének célja, hogy az alkotók új, a kiállítótérhez képest közvetlenebb módon kapcsolódhassanak a közönséghez, valamint az, hogy az adventi vásár résztvevői is elérhető, hétköznapi formában, egyes tárgyakat kézbe véve, megtapintva ismerhessék meg a magyar dizájntermékeket.

"A 360 Design Budapest kiállítóinak bemutatója pedig, amellett, hogy hozzájárul a hazai márkák versenyképességének erősödéséhez, lehetővé teszi, hogy még több magyar tervező által megálmodott, hazai gyártó által elkészített designtermék okozzon örömet szerte az országban szenteste" - idézte a közlemény Jakab Zsófiát, a kreatívipar fejlesztéséért és ágazati koordinációjáért felelős miniszteri biztost, az MDDÜ vezérigazgatóját.

Az időszakos vásáron a Red Dot-díjat kétszer elnyerő 360 Design Budapestet idéző térkialakítás várja a látogatókat. A fenntarthatóság jegyében a tárlat installációs elemei is visszatérnek, hogy az új környezetben is hozzájáruljanak a dizájnerek alkotásainak kiállításához - áll a közleményben. Az Ajándék Terminál december 24-éig várja látogatóit, hétfőtől szombatig 10 és 21 óra között, valamint vasárnaponként 10 és 20 óra között az Alle Bevásárlóközpontban .