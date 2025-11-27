2025. december 7., vasárnap

Előd

EUR 382.08 Ft
USD 327.82 Ft

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Donald Trump

Izrael

Kína

Ikarus

Vita a demográfiáról
ă ć ħ Ą
Ć

Kultúra

Nem engedték leszállni Szijjártó repülőgépét

MH
 2025. november 27. csütörtök. 7:13
Megosztás

Zukan Helez, Bosznia-Hercegovina védelmi minisztere megtagadta annak a magyar katonai repülőgépnek a leszállását Banja Luka repülőterén, ami Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminisztert szállítja – írta meg a Mandiner.

Nem engedték leszállni Szijjártó repülőgépét
Szijjártó Péter
Fotó: Facebook/Szijjártó Péter

A politikus a döntését azzal indokolta, hogy Magyarország nem adott egyértelmű magyarázatot arra, hogy a külügyminiszter miért katonai repülőgéppel érkezik.

„Orbán Viktor és Szijjártó Péter évek óta nyíltan támogatják a Bosznia-Hercegovinához tartozó Szerb Köztársaság volt elnökének, Milorad Dodiknak a Bosznia-Hercegovina szuverenitásának és területi integritásának aláásását célzó tevékenységét” – szerepel az indoklásban.

További tartalmakért kövesse a Magyar Hírlap Facebook oldalát!
Megosztás

Kapcsolódó írásaink