Nem engedték leszállni Szijjártó repülőgépét

Zukan Helez, Bosznia-Hercegovina védelmi minisztere megtagadta annak a magyar katonai repülőgépnek a leszállását Banja Luka repülőterén, ami Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminisztert szállítja – írta meg a Mandiner.

A politikus a döntését azzal indokolta, hogy Magyarország nem adott egyértelmű magyarázatot arra, hogy a külügyminiszter miért katonai repülőgéppel érkezik.

„Orbán Viktor és Szijjártó Péter évek óta nyíltan támogatják a Bosznia-Hercegovinához tartozó Szerb Köztársaság volt elnökének, Milorad Dodiknak a Bosznia-Hercegovina szuverenitásának és területi integritásának aláásását célzó tevékenységét” – szerepel az indoklásban.