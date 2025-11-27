Kultúra
Nem engedték leszállni Szijjártó repülőgépét
Szijjártó Péter
Fotó: Facebook/Szijjártó Péter
A politikus a döntését azzal indokolta, hogy Magyarország nem adott egyértelmű magyarázatot arra, hogy a külügyminiszter miért katonai repülőgéppel érkezik.
„Orbán Viktor és Szijjártó Péter évek óta nyíltan támogatják a Bosznia-Hercegovinához tartozó Szerb Köztársaság volt elnökének, Milorad Dodiknak a Bosznia-Hercegovina szuverenitásának és területi integritásának aláásását célzó tevékenységét” – szerepel az indoklásban.