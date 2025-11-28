Levágott fejekkel félemlítették meg a rómaiak a keltákat

Egy 2000 éves erődítményben dolgozó régészek Észak-Spanyolországban bizonyítékokat találtak arra, hogy a rómaiak levágott fejeket mutattak be brutális figyelmeztetésként a keltáknak az Ibériai-félsziget meghódítása során.

A felfedezés egyetlen emberi koponyát is tartalmaz, amelyről úgy vélik, hogy egy helyi férfié volt, aki a La Loma néven ismert erődített település erőszakos római ostroma során halt meg.

Az erőd leomlott falai alatt eltemetve talált koponyát elemezték, és megállapították, hogy egy körülbelül 45 éves férfié, aki valószínűleg a régióban őshonos. A kutatók úgy vélik, hogy a férfi harcban esett el, a római erők lefejezték, majd a fejét az erőd falára helyezték az ostrom alatt.

A cselekmény egy ismert római stratégiába illeszkedik, amely elesett ellenségek testét vagy testrészeit, különösen a fejét és kezét használja fel az ellenfelek megfélemlítésére és a dominancia érvényesítésére. Ez a konkrét eset úgy tűnik, háborús trófeaként és üzenetként szolgál a megmaradt kelta ellenállás számára.

A La Loma erőd komor szimbolikája feltárja a római háborús gyakorlatokat

A Journal of Roman Archaeology című folyóiratban november 11-én részletesen ismertetett lelet a Kr. e. 29. és 19. között lezajlott kantábriai háborúkkal kapcsolatos nagyobb vizsgálat része.

Ezek a konfliktusok a kelta törzsek, a Cantabrik heves ellenállását vonták maguk után, és részben Róma első császára, Octavianus, később Augustus vezette őket. Kr. e. 25-ben a római csapatok egy erőteljes ostrom után elfoglalták La Lomát, amely a mai Palencia tartományban található.

A helyszínen végzett ásatások több száz római lövedéket tártak fel az erőd bejáratának közelében, ami egy súlyos és tartós támadásra utal.

A kutatók sérült fegyvereket és páncéldarabokat is találtak, ami a római katonák és a kelta védők közötti közelharcra utal. A terület biztosítása után a rómaiak lerombolták az erőd falait, valószínűleg a koponyát és más maradványokat a keletkezett törmelékbe temették.

A rómaiak levágott fejeket használtak a kelták megfélemlítésére

A koponya állapota továbbá alátámasztja azt az elméletet, hogy azt kiállították. Santiago Domínguez-Solera, a Heroica Régészeti Intézet igazgatója és a tanulmány vezető szerzője elmagyarázta, hogy a csontok az időjárás viszontagságainak nyomait mutatták.

Megjegyezte, hogy a koponya a falak lebontásakor tört el, ami arra utal, hogy hónapokig kint maradt, mielőtt eltemették.

Bár a koponya mellett más csontokat nem találtak, a közelmúltbeli ásatások további emberi koponyatöredékeket tártak fel az erőd bejáratának közelében.

Domínguez-Solera elmondta, hogy ezeket a maradványokat azért tanulmányozzák, hogy többet megtudjanak a lehetséges római büntetésekről, és arról, hogy mennyire lehetett elterjedt a levágott fejek bemutatásának gyakorlata a kelták elleni hadjáratuk során, olvasható a greekreporter.com oldalán.