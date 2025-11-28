Dél-Afrika sértésnek tartja, hogy nem kap meghívót a G20-csúcsra

Cyril Ramaphosa dél-afrikai elnök hivatala csütörtöki közleményében felháborodással reagált arra az amerikai bejelentésre, hogy a Dél-afrikai Köztársaság nem kap meghívót a G20 országcsoportnak az Egyesült Államokban jövőre megrendezendő csúcstalálkozójára, és Washington azonnal beszüntet minden pénzkifizetést és támogatást.

Ramaphosa a közlemény szerint kijelentette, hogy hazája „nem veszi jó néven az ilyen sértegetéseket és büntetőintézkedéseket”. Leszögezte, hogy Dél-Afrika továbbra is részt vesz a legfejlettebb, valamint a legjelentősebb feltörekvő országokat tömörítő G20 tevékenységében.

„Dél-Afrika önálló ország, és saját jogon a G20 tagja” - hangoztatta Ramaphosa. „Dél-Afrika egy szuverén, demokratikus jogállam, és nem fogadja el más országok sértéseit globális platformokon való tagságával és részvételi jogával kapcsolatban” - tette hozzá.

Ramaphosa sajnálatosnak nevezte, hogy számos dél-afrikai erőfeszítés ellenére, amelyek célja a két ország közötti diplomáciai kapcsolatok javítása volt, Donald Trump amerikai elnök olyan „büntetőintézkedéseket” vezetett be Dél-Afrika ellen, amelyek szerinte téves információkon és torzításokon alapultak. Ugyanis - fejtette ki - az Egyesült Államok saját elhatározására döntött úgy, hogy nem vesz részt az idei johannesburgi G20-csúcstalálkozón. A csúcsértekezletet azonban a többi G20-ország sikeresnek értékelte, és megerősítette a többoldalú nemzetközi együttműködés fontosságát - áll az elnöki hivatal közleményében.

Friedrich Merz német kancellár csütörtökön szintén bírálta Dél-Afrika kizárását. „Az amerikai kormány szükségtelenül mond le a befolyásáról, méghozzá egy olyan részén a világnak, amely egyre fontosabbá válik” - fogalmazott a német kancellár Berlinben nyilatkozva. Hozzáfűzte, megpróbálja majd rábírni Washingtont, hogy a 2026 decemberére tervezett csúcstalálkozóig vonja vissza döntését.

Donald Trump a Truth Social közösségi oldalán megjelent szerdai bejegyzésében jelentette be, hogy Dél-Afrika nem kap meghívót a G20 Miamiban rendezendő csúcstalálkozójára, s emlékeztetett arra, hogy az Egyesült Államok a fehér lakossággal szembeni, faji alapú erőszakos cselekmények elleni tiltakozásként nem vett részt a dél-afrikai csúcson.

„A dél-afrikai kormány elutasítja, hogy elismerje az emberi jogok szörnyű megsértését, és válaszokat találjon rá” - fogalmazott az elnök, hozzátéve, hogy Dél-Afrikában „fehér embereket gyilkolnak meg, és lehetővé teszik, hogy mezőgazdasági vállalkozásokat véletlenszerűen elvegyenek tőlük”.