Ünnepi varázslat Győrben

Az advent Győrben idén újra ünnepi varázslatot hoz a belvárosba: a fényshow megújult látványvilága, a közkedvelt adventi attrakciók és a sztárfellépők sora – köztük Boggie, Mihályi Réka, Gallusz Niki, Sasvári Sándor és Léna, Varga Miklós, Peller Anna, valamint a FiveLive Acapella – garantálják, hogy az idei készülődés még meghittebb, még közösségibb legyen.

Az év legszebb időszakához közeledve, mindenki vágyik a csodára, a lecsendesedére. A meghitt készülődés, a karácsonyi forgatag megannyi meglepetést rejt, különösen Győrben 2025-ben, ahol adventkor is jó találkozni, feltöltődni, közösen megélni az ünnep meghittségét.

A város tereit betöltik a koncertek, a családi programok, a gasztronómiai élmények és a kézműves kínálat, miközben a Győri Balett, a Győri Nemzeti Színház és Győri Filharmonikus Zenekar, valamint a Vaskakas Bábszínház is különleges előadásokkal várják a látogatókat. Az advent fénypontja pedig az idei újdonság, a Pici Nagyszínpad, ahol Győr legígéretesebb fiatal tehetségei kapnak valódi reflektorfényt.

Győr önkormányzata a Győr Projekt Kft-vel a belváros díszes miliőjében elhozza a már kedvelt attrakciókat, így november 28-a és december 23-a között a Dunakapu téren, a Széchenyi téren és a Baross úton a család minden tagja válogathat a kulturális és szórakoztató programok, a karácsonyi gasztronómia kínálat és a kézműves termékek között. Az óriáskerék, a jégpálya, a kisvonat és a körhinta idén sem maradhat el, de aki egy kis kalandra vágyik az a Mézeskaláccsal, Győr adventi kismanójával tarthat, hogy a színes kis ajtókat megtalálva vehessen részt a felfedező játékban. A szakrális gyertyagyújtásról és a fényjátékról azonban nem érdemes lemaradni, ebben az évben ugyanis megújul a mindenki által várt különleges vetítés, a Széchenyi tér szívében egyedi látványvilággal érkezik a fényshow.

Az Advent Győrben sorozatban fellép idén a többi között Mihályi Réka, Gallusz Niki, Füredi Niki, Solti Ádám, a FiveLive Acapella, Nagy Balázs és Kiss Tünde, Sasvári Sándor és Léna, Varga Miklós, Peller Anna, a Boridalok Trió, Békefi Viki és Feng Ya Ou, de ünnepi koncerttel készül Boggie és Antal Gábor, kiállításokkal vár a Rómer-múzeum és a Triangulum Galéria, a nagyszerű társulatok, így a Győri Balett, a Győri Nemzeti Színház, a Győri Filharmonikus Zenekar valamint a Vaskakas Bábszínház is előadásokkal csábít intézményeikbe. És ha leszáll az este a Xantus János Állatkertben is megváltozik minden, a Zoo Győr Wildlight Park egyedi élményt ígér, akár autóval, akár hajóval érkeznénk.

A 2025-ös esztendő nagy újdonsága a Liszt Ferenc Zeneiskola, a Richter János Zeneművészeti Szakgimnázium, Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium, valamint a szervező Győr Projekt Kft. közös eseménye, a Pici Nagyszínpad. Az Apátúr-ház előtt a legígéretesebb tehetségek kerülnek valódi reflektorfénybe a minikoncerteken, így adva lehetőséget a fiataloknak a bemutatkozásra és arra, hogy a növendékek az érdeklődőkkel együtt ünnepelhessék a zene szeretetét.

Ha egy picit a zimankó után bekuckóznánk, a vendéglátóhelyek összefogásával idén is adventi melegedő- és frissítőpontok jöttek létre.

Az adventi varázslat megannyi meglepetést rejt a városban, ünnepeljünk, éljük meg a csodát együtt. A részletes program a www.hellogyor.hu oldalon elérhető.