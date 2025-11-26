Több mint öt évtizedes alkotói kapcsolat

November 29-én, szombaton 17 órától mutatják be az új, Tamkó Sirató Károly verseit tartalmazó Kaláka zenéskönyvet a nemzeti könyvtárban, a Széchényi-könyvestek programsorozat részeként.

A Móra Kiadónál megjelent Tengerecki Pál című válogatáskötet a Kaláka együttes és Tamkó Sirató Károly több mint fél évszázados alkotói kapcsolatának legújabb fejezete. Az intézmény a könyvbemutató mellett a költő sokrétű, újító, sokszor meglepő életművének érdekességeit közreadó minitárlattal, irodalmi beszélgetéssel és lemezbemutató koncerttel is várja a nagyokat és kicsiket. A tárlat 15 órától megtekinthető az Alapítók terében.

Több mint öt évtizedes alkotói kapcsolatot ünnepel a Kaláka együttes és Tamkó Sirató Károly életműve: a Móra Kiadó gondozásában megjelent Tengerecki Pál című válogatáskötet Tamkó Sirató gyerekverseit gyűjti egybe, a Kaláka együttes válogatásában és zenei kíséretével. A könyv illusztrációit Herbszt László készítette, a költőről Márjánovics Diána írt előszót.

A 120 éve, 1905-ben Újvidéken született Tamkó Sirató Károly Budapesten végzett jogot, majd Debrecen és Párizs között ingázva lett a huszadik század egyik legizgalmasabb magyar költői személyisége. Párizsban, a modern avantgárd irodalmi közegben írta meg a később gyerekversként ismertté vált Tengerecki Pál című költeményét, amelyben a világjáró hős végül „hazahajózik” – a haza és az önazonosság megtalálásának allegóriájaként. Játékossággal és humorral teli verseihez a felnőttek éppúgy tudnak kapcsolódni, mint a gyerekek. A legkisebbeknek szóló szövegeit tudatosan formálta úgy, hogy az anyanyelv elsajátítását és a gondolkodás fejlődését is segítse. Leleményes képzettársításai, szellemes rímei és ritmikai gazdagsága a mai napig friss és modern.

„Több mint ötven éve kaptunk egy örömteli felkérést, írjunk dalt Tamkó Sirató Károly Tengerecki Pál című versére A költészet játékai című tévéműsor számára. Akkor ismertük meg Károly bácsit. Nagyon szerette a Kaláka-dalt, úgy éreztük, mintha önmagát írta volna bele a világvándor szerepébe, aki hazatér” – idézte fel Gryllus Dániel, a Kaláka alapítója.

Azóta Tamkó Sirató versei a Kaláka repertoárjának meghatározó darabjai lettek – a Pinty és ponty, a Bőrönd Ödön és más klasszikusok mára generációk közös élményeivé váltak. A mostani, zenés válogatáskötet ennek az évtizedeken átívelő zenei és költői barátságnak állít emléket.

A Tengerecki Pál című kötet egyszerre szól gyerekekhez és felnőttekhez. Versei és a Kaláka megzenésítései közösen vezetik végig az olvasót egy képzeletbeli, tengerjáró úton, ahol minden állomás a magyar nyelv és a fantázia ünnepe. A Móra Kiadó gondozásában megjelent kötet a Kaláka 56. évében lát napvilágot – igazi ünnepi ajándék mindazoknak, akik hisznek abban, hogy a zene és a vers együtt képes hazahozni a világot.

Az OSZK a hagyományokra építkezve heti-kétheti gyakorisággal könyvbemutatókra, könyves rendezvényekre várja az érdeklődőket a budai Várban. Új kötetek, új kiadások kapcsán szerzőkkel, szerkesztőkkel, a könyves szakma jeles képviselőivel beszélgetnek az intézmény kutatói, könyvtárosai és meghívott vendégeik.

