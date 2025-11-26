Péntektől látogatható a kínai agyagkatonákat bemutató kiállítás

Péntektől látogatható az Öröklét őrei - Az első kínai császár agyagkatonái című kiállítás a Szépművészeti Múzeumban.

Agyagkatonák Az öröklét őrei - Az első kínai császár agyagkatonái című kiállítás sajtóbemutatóján a Szépművészeti Múzeumban 2025. november 26-án. A november 25-től 2026. május 25-ig látogatható kiállítás méretét és az eredeti műtárgyak számát tekintve is egyedülálló.

„Ennek a kiállításnak az elődjére 1988-ban csaknem kétszázezer látogató volt kíváncsi a Magyar Nemzeti Múzeumban” - idézte fel Baán László, a Szépművészeti Múzeum főigazgatója a tárlat szerdai sajtóbemutatóján. Kiemelte: akkor kilenc katona és 33 műtárgy szerepelt a tárlaton, de „akármilyen nagy szenzáció is volt, Budapest okkal várhatta, hogy talán egyszer majd lesz még egy nagyobb és az egész korszakot, az első kínai császár korát bemutató kiállítás Budapesten. Ez most végre elérkezett.”

Kiemelte: a grandiózus kiállításon most csaknem százötven műtárgyat lehet megtekinteni részletes magyarázó szövegekkel, terepasztallal és számos modern megoldással kiegészítve. Ilyen gazdagságú tárlat Kelet-Közép Európában még nem volt látható - hangsúlyozta az igazgató.

Péntektől két olyan kiállítás is látogatható lesz a múzeum épületében, amelyek közül mindkettő mérföldkő az intézmény történetében - hangsúlyozta Fajcsák Györgyi sinológus, a Hopp Ferenc Ázsiai Művészeti Múzeum igazgatója, a tárlat kurátora.

„Az Öröklét őrei - Az első kínai császár agyagkatonái című kiállítás a valaha volt legnagyobb kínai régészeti kiállítás Magyarországon, 1000 év történetét fogja át három meghatározó dinasztikus kor bemutatásával a kínai történelemből” - emelte ki.

A kurátor elmondta, hogy az anyag egésze abból a Senhszi tartományból érkezett, amelyik a tárlatot felölelő 1000 évben Kína fővárosait adta. Ez azért is fontos, mert mindaz, ami a kiállításon látható, a legfontosabb tárgyanyag a kínai régészetben, a kínai kultúrában.

Fajcsák Györgyi kiemelte, hogy az anyaghoz igyekeztek a legtöbb újdonságot is hozzárendelni, ezért két olyan sírrekonstrukció bemutatására is vállalkoztak, amelyek egészen egyedülállók: az egyik az első kínai császár sírkertje, a másik a Han-dinasztia 6. uralkodójának a sírkertrekonstrukciója. Mindkettőt térben és kivetítőn is láthatják a látogatók. Ilyen jellegű bemutatásukra még Kínában sem került sor - hangsúlyozta a kurátor.

A kurátor azt is elmondta, hogy a terrakotta hadsereg katonái eredeti színei jelentősen megkoptak, ezért a múzeum az eredeti színfestés rekonstrukciójára is vállalkozott. Egy külön teremben elkészítették a figurák háromdimenziós másolatait, ezekre vetítik az eredeti színeiket zenei aláfestéssel.

A pénteken, a Michelangelo teremben nyíló másik tárlat a Nagy Falon innen és túl címet viseli. A kísérő kiállításról szólva a kurátor elmondta, hogy a tárlat az ókori Kína északi határán élő, nomádok lakta terület számos kínai hatást is magába olvasztó művészetét, meghatározó emlékeit, az úgynevezett ordoszi bronzokat mutatja be széles történeti és művészeti összefüggésben. A Hopp Ferenc Ázsiai Művészeti Múzeum gyűjteményében lévő változatos tárgyanyag csaknem háromszáz darabja öt nagyobb tematikus egységre oszlik, ruhaveretek és övdíszek, fegyverek, használati tárgyak, valamint igen változatos lószerszámveretek és kocsidíszek.

Az Öröklét őrei kiállítás november 28-tól május 25-ig látogatható.