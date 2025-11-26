650 milliárd forintnyi kulturális fejlesztés valósult meg az elmúlt 15 évben

Az elmúlt 15 évben csaknem 650 milliárd forintnyi kulturális fejlesztés valósult meg - jelentette ki a közgyűjteményekért és kulturális fejlesztésekért felelős helyettes államtitkár szerdán Szegeden.

Vincze Máté a Magyar Vidéki Múzeumok Szövetsége őszi közgyűlésén azt mondta, ez olyan nagyságrendű beruházás, mint amilyet a millennium éveiben hajtottak végre.

A politikus a látványos példák között említette a Liget Budapestet, az új Néprajzi Múzeumot, a Magyar Zene Házát vagy a Pénzmúzeumot, melyek – mint mondta - sorra nyerik a nemzetközi díjakat. Emellett 46 vidéki kiállítás és több kisebb, vidéki múzeumépület újult meg – tette hozzá.

Rámutatott, a fejlesztések eredményét visszaigazolja a látogatói érdeklődés. A 16 milliós éves látogatószám már magasabb, mint a pandémiát megelőző időszakban. A kormány csak a kultúra területén 850 milliárd forintnyi fejlesztést tervez – közölte a politikus.

„A jövő évben a kulturális szféra 41 ezer dolgozója 15 százalékos béremelést kap kormányzati forrásból, amit a fenntartó önkormányzatok kiegészíthetnek, és a példa azt mutatja, ki is egészítenek” – mondta Vincze Máté.

A helyettes államtitkár kitért arra, az elmúlt években a legtöbb múzeumi tagot tömörítő múzeumi szervezet, a Magyar Vidéki Múzeumok Szövetsége komoly eredményeket ért el, a többi közt megvalósította a Magyar Géniusz programot kormányzati támogatással. Igazi reneszánsza volt az elmúlt években a múzeumok és a kiállítások fejlesztésének – hangsúlyozta a politikus.

Vincze Máté a sikeres intézmények között említette a konferencia házigazdáját, a szegedi Móra Ferenc Múzeumot, amely sorra dönti a látogatócsúcsokat. A közgyűjtemény jégkorszak-kiállításán már a 80 ezredik látogatót köszöntötték.

A jégkori embert, a korszak klímáját és a látványos állat- és csontváz-rekonstrukciókkal az időszak faunáját bemutató tárlat nyitva tartását március 8-ig meghosszabbították – jelentette be a helyettes államtitkár.