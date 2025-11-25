Nagy-britanniai és írországi turnéra indul a Concerto Budapest, a koncerteken többek között Liszt és Beethoven műveit szólaltatják meg.

A zenekar Liszt, Beethoven, Sosztakovics és Csajkovszkij műveit november 29. és december 8. között Dublin, Coventry, Birmingham, London és Edinburgh koncerttermeiben szólaltatja meg Keller András karmester, a Concerto Budapest Kossuth- és Prima Primissima díjas főzeneigazgatójának vezényletével.

A koncerteken közreműködik Paul Lewis, aki Beethoven 3. zongoraversenyének szólistája lesz – közölte a zenekar az MTI-vel.

A Concerto Budapest harmadik alkalommal tér vissza az Egyesült Királyságba és Írországba a legjelentősebb művészeket és zenekarokat képviselő IMG Artists szervezésében.

„Nagy öröm számomra, hogy a Concerto Budapesttel immár harmadszor térünk vissza az Egyesült Királyságba. A brit közönség különösen érzékeny, művelt és nyitott – velük a koncert mindig mély művészi párbeszéd. A turné számunkra sokkal több, mint külföldi fellépések sora: közös utazás, amely összekovácsolja a zenekart, és új inspirációkkal, szakmai kihívásokkal erősíti közösségünket. Paul Lewis-szal dolgozni igazi öröm lesz. Beethoven 3. zongoraversenye valódi párbeszédet kíván szólista és zenekar között – mindkettőnek bátorságot és képzelőerőt kell mutatnia. Paul ma az egyik legelmélyültebb Beethoven-előadó, izgalmas lesz közösen felfedezni, hogyan látjuk ezt a művet” – idézi a közlemény Keller András, a Concerto Budapest főzeneigazgatója szavait.