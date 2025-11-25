Feltámad a tengeristen temploma

A Pantheon új része látogatható Rómában keddtől, ahol egyebek mellett az ókori épület mellett egykor álló Neptunus-bazilika darabjai csodálhatók meg.

A római Pantheon új szárnyában életre kel a tengeristen Neptunus bazilikája

A Pantheon egyik oldalszárnyában kisebb múzeumot nyitottak meg, amely az ókori épület történetének kevéssé ismert korszakait mutatja meg a látogatóknak.

„A láthatatlan Pantheon életre kel” – mondta Luca Mercuri, a Pantheon ideiglenes igazgatója a nyitás előtti sajtólátogatáson.

A múzeum termeiben többek között a Pantheon mellett álló Neptunus-bazilika fennmaradt darabjai láthatók. A tenger istenének szentelt bazilika negyvenötször húsz méteres volt: a kereskedelmi és igazságszolgáltatási célokra használt nagy méretű csarnok közepén Neptunus szobra magasodott, kezében háromágú szigonnyal.

A bazilikát Marcus Vipsanius Agrippa hadvezér, a későbbi Augustus császár veje emelte a Marcus Antonius ellen Actiumban vívott tengeri csatát követően. Agrippa a bazilikával Neptunusnak köszönte meg a győzelmet.

A bazilika a Pantheonnal egy időben valósult meg, az épület egyik megmaradt fala most is látható a Pantheon hátoldalánál. A bazilikát később tűzvész pusztította el, majd helyreállították. A 15. században értékesebb darabjait a Vatikánba szállították, a bazilika többi részét pedig építkezési anyagként használták fel, majd maradványaira más palotákat építettek rá.

A multimédiás eszközökben gazdag múzeumban a bazilika eredeti oszlopfői, márványdíszítései láthatók a tengert idéző díszítésekkel, köztük harcos delfinekkel.

A kiállítás másik része a 608-ban a római pápának ajándékozott, majd templommá szentelt Pantheon korakeresztény emlékeit mutatja be.

A múzeum külön szekciót szentel a Pantheon kétezer év óta változatlan részének, ami nem más, mint a kupolája közepén tátongó, kilenc méter átmérőjű nyílás, amely a természetes fény beáramlását szolgálja. A Pantheon „szeme” (latinul oculus) rendkívülinek számít azért is, mivel minden év április 21-én, vagyis Róma város születésnapján, déli tizenkét órakor a nyíláson keresztül érkező fény a bejárati ajtót világítja meg.

A Pantheon kedden megnyitott termei a hét minden napján, előzetes foglalással látogathatók. A Pantheonba való belépésért fizetendő fejenkénti öt eurós jegy mellett a múzeumért további tíz eurót kell fizetni.

A Pantheont tavaly több mint négy millióan keresték fel.