Sztárparádé a 2026-os VeszprémFesten

Juanes, Beth Hart, a Kraftwerk és a Pink Martini is fellép a jövő évi VeszprémFesten, amelyet július 15-18. között rendeznek meg Veszprémben – jelentette be Mészáros Zoltán, a rendezvény főszervezője hétfőn Budapesten.

A Pink Martini is a fellépők között lesz a jövő évi VeszprémFesten

Navracsics Tibor közigazgatási és területfejlesztési miniszter a sajtótájékoztatón hangsúlyozta: egy fesztivál nemcsak remek kikapcsolódási és szórakozási lehetőség, hanem a regionális gazdaságoknak is erős motorja lehet a munkahelyteremtés, az idegenforgalom fellendítése és a gasztronómiai kínálat megerősítése révén, valamint azzal, hogy ismertebbé teszi a térséget.

Mészáros Zoltán elmondta: a nyitónapon, július 15-én, szerdán a kolumbiai énekes, Juanes áll színpadra.

A következő napon, július 16-án, csütörtökön az amerikai Beth Hart lesz hallható, aki egészségügyi okokból mondta le idei koncertjét, de jövőre pótolja európai turnéját, így Veszprémbe is ellátogat.

Ezután július 17-én pénteken a német elektronikus zenei legenda, a Kraftwerk produkcióját hallhatja a közönség.

A zárónapon, július 18-án szombaton pedig az amerikai Pink Martini zenekar lép fel a VeszprémFesten, akik idén elmaradt koncertjüket pótolják 2026-ban.