Kultúra
Sztárparádé a 2026-os VeszprémFesten
Kraftwerk, Juanes, Beth Hart és Pink Martini is színpadon
Navracsics Tibor közigazgatási és területfejlesztési miniszter a sajtótájékoztatón hangsúlyozta: egy fesztivál nemcsak remek kikapcsolódási és szórakozási lehetőség, hanem a regionális gazdaságoknak is erős motorja lehet a munkahelyteremtés, az idegenforgalom fellendítése és a gasztronómiai kínálat megerősítése révén, valamint azzal, hogy ismertebbé teszi a térséget.
Mészáros Zoltán elmondta: a nyitónapon, július 15-én, szerdán a kolumbiai énekes, Juanes áll színpadra.
A következő napon, július 16-án, csütörtökön az amerikai Beth Hart lesz hallható, aki egészségügyi okokból mondta le idei koncertjét, de jövőre pótolja európai turnéját, így Veszprémbe is ellátogat.
Ezután július 17-én pénteken a német elektronikus zenei legenda, a Kraftwerk produkcióját hallhatja a közönség.
A zárónapon, július 18-án szombaton pedig az amerikai Pink Martini zenekar lép fel a VeszprémFesten, akik idén elmaradt koncertjüket pótolják 2026-ban.