Magyar filmhét Los Angelesben

A Nemzeti Filmintézet (NFI) kezdeményezéseként Hollywoodban megrendezett Made in Hungary filmfesztivál a közelmúlt legsikeresebb magyar alkotásaiból adott ízelítőt a Los Angeles-i közönségnek a hétvégén.

A Beverly Hillsben rendezett filmes seregszemle nyitófilmje a Hogyan tudnék élni nélküled? című zenés vígjáték volt

A Beverly Hillsben rendezett filmes seregszemle nyitófilmje a Hogyan tudnék élni nélküled? című zenés vígjáték volt, de vetítettek a Hunyadi sorozatból, valamint a címszerepet alakító Kádár L. Gellérttel személyesen is találkozhattak az amerikai érdeklődők – közölte az NFI hétfőn az MTI-vel.

A Nemzeti Filmintézet amerikai partnerével, a New York-i Liszt Intézettel Made in Hungary címmel november 21-23. között rendezte meg a magyar filmek fesztiválját Los Angelesben. A tavaly indított filmünnepnek a neves Beverly Hills-i Lumiere mozi adott otthont – olvasható a közleményben.

Mint írták, a Made in Hungary fesztivál nyitófilmje az eddigi valamennyi nézettségi és bevételi rekordot megdöntő Hogyan tudnék élni nélküled? című alkotás volt. Az amerikai közönség ezen kívül láthatta legnagyobb hazai színészlegendákat felvonultató Ma este gyilkolunk című krimi-vígjátékot, az Ember maradj – Az Ákos-sztori. Eddig. című portréfilmet, a Csongor és Tünde animációs feldolgozását, valamint a nézettségrekorder és Európai Filmdíj-jelölt ifjúsági filmet, a Véletlenül írtam egy könyvet című alkotást is – sorolták.

Magyarország hivatalos Oscar-nevezése, az Árva is bemutatkozott a Los Angeles-i közönségnek. A Reménytelenül címmel készült József Attila életrajzi film és a Nobel-díjas Krausz Ferenc életútját bemutató, Krausz Ferenc – Az elektronok nyomában című dokumentumfilm is műsoron volt – tették hozzá.

Kiemelték: a fesztivál záróeseményén a hazai filmipar áttöréseként jegyzett, nagyszabású európai koprodukcióban készült Hunyadi sorozat első két részét láthatta a Los Angeles-i közönség és személyesen találkozhatott a „törökverőt” alakító Kádár L. Gellért színésszel és Robert Dornhelm rendezővel.

„Nagy megtiszteltetés, hogy a sorozat híre ezen a fesztiválon keresztül nemcsak a magyar diaszpóra tagjaihoz, hanem az amerikai közönséghez is eljutott” – idézi a közlemény Kádár L. Gellértet.

A színész kitért arra is, milyen erős szakmai és emberi kapcsolat alakult ki közte és a sorozat egyik rendezője, Robert Dornhelm között. „A forgatás óta különleges szakmai kötelék fűz bennünket össze. A sorozattal a világ több pontján megfordultam Kanadától Rómáig, így külön öröm volt Robert Dornhelmet itt, Los Angelesben újra látni” – hangsúlyozta.

Az összegzés idézi Palotai Csengét, a Made in Hungary fesztivál igazgatóját is, aki arról számolt be, hogy a tavaly indított Los Angeles-i rendezvény nagy siker lett, megtalálta a közönségét, idén is telt házas vetítéseken mutatkoztak be a kiemelkedő magyar filmek.

A Made in Hungary rendezvénysorozat a Nemzeti Filmintézet és a New York-i Liszt Intézet közös rendezvénye, küldetése az, hogy méltó bemutatkozási lehetőséget biztosítson a kurrens magyar filmeknek a nemzetközi filmipar amerikai központjában – emelték ki a közleményben.

Bővebb információk a rendezvényről a https://madeinhungary.film linken érhetők el.