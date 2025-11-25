Amikor a szomszédba beköltözik az Ördög

Sok embert hallottunk már vég nélkül indulatosan panaszkodni valaki másra, aki miatt tönkrement az életük, de olyat nem sokszor vettünk észre, hogy a panaszkodó átkai meg is fogantak. Aggie Wiggs-szel, az alkotói válságban gyötrődő írónővel (Clare Danes) pont ez történt a Netflix nézőcsúcsokat döntögető A bennem élő fenevad című nyolc részes sorozatában. Az lesz Teddy Feniggel, amit az írónő kíván neki, sőt még rosszabb. Aggie számára eljön hát az igazság pillanata, csak nagyon nem így képzelte el.

Agatha még a sikerei csúcsán volt, amikor autóbalesetben meghalt a nyolcéves fia, Cooper. Párja ( Natalie Morales) elhagyta, ő meg magára maradva egy erdőszéli nagy hodályban, alkotói válságba került, és jócskán el is adósodott.

És mindenért a falubeli suhanc,Teddy Fenig (Bubba Weiler) volt a hibás, akivel Agatha a balesetben összeütközött. Őt szapulta, átkozta, zaklatta éveken át, végül a család még távoltartási végzést is kért az írónő ellen.

Történetünk idején, öt évvel a baleset után egy hírhedt„vállalkozó” dinasztia, feleséggyilkos hírében álló sarja, Nile Jarvis ( Matthew Rhys) költözött Aggie szomszédságába, és hamar nyilvánvaló lett, hogy Aggie nem tud kitérni az útjából.

Nile Jarvis tipikus gazdag kapitalista, aki bármikor kárt tesz a természetben, ha neki attól kényelmesebb, és szegények, sorsa sem foglalkoztatja, ugyanakkor egyfajta Mefisztó-reprezentáció, csak éppen napjaink Amerikájában él és kísérti az embereket: írót, politikust, ambíciózus galériást, egyszerű szomszédokat, bárkit.

Nile sármos, szinte szexis és kifejezetten lovagias férfi, pontosabban egy ilyen férfit majmol ez az ördögi figura. Mindez folyamatosan komikussá teszi minden megnyilvánulását, de sosem felejtjük el, hogy hiába nevetséges, pokolian veszedelmes is.

Mikor jelenik meg a kísértő egy ember életében? Akkor, amikor ő maga alászáll, lekeveredik a saját pokla bugyraiba. De vajon kívánhat-e jobbat magának egy elakadt toporgó írónő? Hiszen így Goethe és Bulgakov nyomában járhat, de ehhez képest Aggie egészen sokat teketóriázik, mire beadja a derekát, és bevallja Carolnak (Deidre O’Conell), a csodás türelmű, ám jó orrú szerkesztőjének, hogy egy árva sort sem írt még a regényből, amelyre már tekintélyes összegű előleget felvett. Viszont itt- Jarvis-sztori, ami majd mindent visz.

Az ördögöt persze nem szabad megbántani, hamisan vádolni meg főleg nem. Tilos készpénznek venni, amit mondanak róla, hogy megölte a gyönyörű feleségét, Maddisont , akinek a holtteste nem is került elő, és különben is hagyott búcsúlevelet. De amikor Teddy , az öt év előtti baleset okozója is hasonlóan tűnik el, Aggie kettős játékba kezd, és az életét is kockára kell tennie.

Aki dirr-durr akciófilmre és sok hullára vágyik, annak ez a film vontatott és eseménytelen lesz, akit zavarnak a színpadiasan igényes, kidolgozott, kissé maníros alakítások, annak sem A bennem lakozó fenevad lesz a filmje.

De akit már csak saját maga miatt is érdekel az alászállás a jungi árnyék kollektív és személyes világába, annak izgalmas lelki utazásban lesz része, találkozhat napjaink gonoszával, és kifigyelheti, milyen egy mai fausti alku, és milyen véget érhet.

A nyolc részes minisorozat erőssége a mindenkit érzékenyen érintő, az idők mélyéről jövő ember-ördög történet mellett a két Emmy-díjas színész Claire Danes és Mathew Rhys alakítása. Megvan köztük a kémia, azzal együtt, hogy Aggie karaktere leszbikus, mind a ketten erős és összetett karakterek, kíváncsiak, figyelik egymást és saját magukat, az őket körülvevő világot, ez a figyelem mélyül el a nyomozás és a közös munka során. Párbeszédeikben folyamatos mozgásban van ez az izgalmas és persze fájó téma, ahogy az emberben él a gonosz, és hogy abban, amit gonosznak mondunk van-e valami, ami emberi.

A bennem lakozó fenevad – The Beast in Me -2025

Amerikai lélektani nyomozós minisorozat - 8.rész - 65'

Rendezte: Antonio Campos, Lila Neugebauer, Tyne Rafaeli

10/10