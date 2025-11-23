Kulisszatitkok a Bagossyról

A gyergyószentmiklósi zenekar tizenkét év után minden eddigit túlszárnyaló előadással tért haza a csíksomlyói nyeregbe - s most a koncert háttértörténetét is megismerhetjük.

Felejthetetlen műsorral adózott erdélyi közönségének a Bagossy Brothers Company június 14-én: népzenei köntösbe öltöztetett dalaik elragadták, láthatatlan kapocsként tartották össze a Csíksomlyón összegyűlt százezres tömeget - írja a Székelyhon. A Médiatár stábja három hónapon keresztül kísérte a zenekart, s ebből most egy minimozi született.

„A csíksomlyói koncert valóban a csúcspont, de azt szerettük volna megmutatni, hogy mögötte ott van egy hosszú út, a zenekar gyökerei, a közös munka, az új dalok születése. Fontosnak tartottuk, hogy a nézők ne csak nézőként, hanem szinte útitársként élhessék végig ezt a folyamatot” - hangoztatta a lapnak Balogh Kinga gyártásvezető.

Csillag az égen című, népzenével tarkított koncertet április elején jelentették be a nyeregben, ez az első mozzanat, ami visszaköszön a kisfilmben. Ezután a stáb oda utazott, ahol a Bagossy története tizenkét évvel ezelőtt elkezdődött: bepillantást kapunk a zenekar hétköznapjaiba, és abba is, hogyan születnek az új dalok. „Időközben készült az új albumuk, a Lámpás. Ennek a folyamatába is betekintést nyerhettünk Gyergyószentmiklóson, gyakorlatilag a premier előtt több mint egy hónappal már hallhattuk a címadó dalt. Szerintem ez a párhuzamosan futó két projekt adja a Bagossy a nyeregben gerincét” -mutatott rá a moziban Pinti Attila.

A felvételek megmutatják, mennyi kreatív energia lakozik az együttesben, azaz képesek úgy készülni a történelmi csíksomlyói előadásra, hogy közben a másik alkotói munkájuk sem szorul háttérbe. Éppen ezért Székelyföldről rögtön Budapestre kalauzolnak minket, nézőket: ízelítőt kapunk a Kobuci Kertben adott koncertjükből, amikor a nagyközönség előtt először játszotta el élőben Lámpás című dalát a zenekar.